Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 sanıklı davada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan biri için "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir diğerinin ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Başka suçtan tutuklu bazı sanıklarla bulundukları cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Buna göre, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik'in darbe girişimine katıldığının anlaşıldığı ifade edilerek, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.