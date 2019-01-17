HABER

Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik 13 kişinin yargılandığı davada, bir sanık "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir diğer sanık ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı - Mahkeme, firari bir sanık dışındaki bütün sanıkların, Bozdağ ve idarecilerin alıkonulması planlarının hazırlık aşamasında kalması, teşebbüse ulaşmaması nedeniyle beraatına hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Avukatların beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç tarihinde jandarma kurmay albay olan sanık Ali Bozgeyik'i darbe girişimine katıldığı vurgulanarak, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ayrıca Bozgeyik'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, "Örgüt sohbetlerine katıldığı, örgütün mahrem abilerince ankesörlü hattan arandığı ve ByLock kullandığı" kaydedilen sanık Ferhat Fışkın'a ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Fışkın'ın, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmaması; Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç'in alıkonulması planlarına ilişkin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu yönünden de "olay sırasında evinde olması, plana dahil olsa bile eylemin hazırlık aşamasında kalması, teşebbüs aşamasına dahi ulaşmaması" nedeniyle beraatına karar verildi.

Sanıklar Cemil Çetin, Abdullah Serdar Acar, Coşkun Kazankaya, Yusuf Yiğit, Tarık Görener, Ramazan Atım, Özkan Doğanay ve Nurettin Özkan'ın, Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten ayrı ayrı mahkum oldukları belirtilen kararda, sanıklar hakkında aynı suçtan açılan kamu davasının reddedildiği bildirildi.

Kararda, sanıklardan Muharrem Demirkale ve Orhan Yıkılkan hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından, Demirkale'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe eylemlerine ilişkin davada, Yıkılkan'ın ise Genelkurmay "çatı" davasında yargılandıkları için sanıklar hakkındaki kamu davasının reddedildiği belirtildi.

Mahkeme, firari sanık İbrahim Mert dışındaki bütün sanıkların, Bozdağ ve idarecilerin alıkonulması planlarının hazırlık aşamasında kalması, teşebbüse ulaşmaması nedeniyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan beraatına hükmetti.

Ayrıca mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ile suçlanan firari sanık Mert hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına karar verdi.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıJandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Uşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmalarıUşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına ilişkin dava karar

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.