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Bekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 22:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde buluştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gazi ve şehit yakınları için düzenlediği iftar yemeğine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile çok sayıda şehit ve gazi yakınları katıldı.

Bekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde şehit ve gazi yakınları ile iftar yemeğinde buluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gazi ve şehit yakınları için düzenlediği iftar yemeğine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile çok sayıda şehit ve gazi yakınları katıldı. Türk tasavvuf müziği dinletisinin ardından Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. İftar programında konuşan Bakan Pakdemirli, "Ülkemizin güneyini biliyorsunuz, bir sınavdan geçiyoruz. Hakikaten dertli bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada dertler bitmiyor. 15 Temmuz’u yaşadık demokratik bir iktidarı alaşağı etmeye çalıştılar. Bunların hepsi hafızalarımızda kazılı" şeklinde konuştu.
Şehit ve gazi ailelerine hitap eden Meteoroloji Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Şehit gerektiğinde canından mukaddes bildiği milli ve manevî değerleri uğruna dünya ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyan kimsedir" dedi.

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