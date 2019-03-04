Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde’de Araştırma Enstitüsünde geliştirilen renkli patatesleri inceledi. Pakdemirli, renkli taraftar patateslerinin yakında piyasaya çıkacağını söyledi.

Bir dizi program için Niğde’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Yeşilgölcük beldesinde seçmenlerle buluştu. Patates üreticilerine seslenen Pakdemirli, üreticilerin sorunlarını bildiklerini ve çözüm için çalışma yaptıklarını söyledi. Pakdemirli, "Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek" dedi.

Niğde’de yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında enstitü müdürü Uğur Pırlak’tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patates ciplerinin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada patates hasadı yaptı. İncelemelerin ardında gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, enstitünün başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Türkiye’nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibariyle imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye’nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir" ifadelerini kullandı.