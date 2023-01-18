"Bekle Erdoğan, bekle" demişti! Davutoğlu'ndan videolu yanıt: Sana 3 çağrıda bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar siyaset gündemini hareketlendirdi. Öncelikle, "Milletimiz 73 yıl sonra 6'lı masaya aynı gün 'yeter' diyecek" sözleriyle seçim için 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Babacan sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt verirken Davutoğlu da, "Bekle Erdoğan, bekle! Hakettiğin cevabı bu akşam alacaksın." demişti. Davutoğlu ilerleyen saatlerde Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir video yayınladı.

İşte Davutoğlu'nun videosunda yer alan konuşmaları;

"Sayın Erdoğan bugün yaptığın AK Parti grup konuşmasında prompter dışına çıkarak yine bilinçaltını dışarı vurdun. Şehir Üniversitesi için yaptığın bütün ithamları yarın(perşembe) saat 15.00'te arkadaşlarımla birlikte cevaplandıracağım. Ama şahsen bana yönelik olarak kullandığın yolsuzluk ifadesi için seni ciddi bir yüzleşmeye davet ediyorum.

"BENİ YOLSUZLUKLA İTHAM ETTİN ÖYLE Mİ?"

Küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı teşekkürle uğurlayan, devlet adına aldığı hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen, kamu parasıyla yapılan yatırımlara yollara, sokaklara, barajlara, stadyumlara, üniversitelere adını yazdıran, bırakın birinci akrabaları; yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğu dönemde zengin eden sen, uluslararası mahkemelerde mal varlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen hayatı boyu emeği dışında hiçbir şey yememiş olan ikinci bir maaşı kabul etmemiş olan, başbakanlıkta hanesine giren her lokmanın bedelini makbuzla ödemiş olan, devlet adına aldığı en küçük hediyeyi daha beyan etmiş olan ve ulusal ve uluslararası bütün çevrelerde temiz siyasetin sözcüsü olarak bilinen beni yolsuzlukla itham ettin öyle mi?

"MADEM VARDI NEDEN UYARMADIN"

Beraber de bulunduk, hangi süreçlerden geçtiğimizi sen de, bütün milletimiz de biliyor ve şahit. Madem böyle bir yolsuzluk söz konusu Sayın Erdoğan, neden cumhurbaşkanı iken uyarmadın? Neden ben başbakanlıktan 22 Mayıs 2016'da ayrıldıktan sonra bekledin de tam da Gelecek Partisi kurulmadan bir hafta önce 7 Aralık 2019'da beni yolsuzlukla itham ettin? Ertesi gün ben de çağrıda bulundum, başta ben olmak üzere bütün yaşayan başbakanların, cumhurbaşkanlarının, ilgili bakanların mal varlıkları araştırılsın dedim 8 Aralık'ta. Bu çağrıdan bugüne kadar sustun da şimdi niye konuştun Sayın Erdoğan? Derhal işlem başlatmalıydın, kamu malına uzanan el benim elim olsa bile kesmeliydin Sayın Erdoğan. Ben olsam keserdim. Bekledin çünkü meselelere siyasi rant açısından baktın.

DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 3 ÇAĞRI

Şimdi sana 3 çağrıda bulunuyorum. Bir; istediğin gazetecileri al Pelikancılar da dahil, istediğin kanalda senin damadının kardeşinin sahip olduğu kanal da dahil, açık oturuma çıkalım. Sen promter kullan, ben böyle yalın kılıç çıkacağım. Senin ayarladığın gazeteciler sana hazırlanmış sorular sorsunlar, bana ne isterlerse sorsunlar. Ama yüzleşelim var mısın?

İki; 8 Aralık 2019'da yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum. Benden başlamak üzere, bütün yaşayan başbakanlar, cumhurbaşkanları, ilgili bakanlarla ilgili ve birinci derece yakınlarıyla ilgili bir araştırma soruşturma komisyonu kurun ve kimin izah edemediği bir mal varlığı varsa bunu Hazine'de fonda tutalım ve şehitlere, yetimlere, engellilere, mazlumlara harcayalım. Var mısın?

"ALTILI MASADA GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Üçüncü teklifim ise sadece sana değil Meclis'te bulunan herkese. Önümüzdeki Altılı Masa zirvesinde bunu gündeme getireceğim ve bütün liderlerden bu konuda derhal girişimde bulunmaları ricasında bulunacağım. Hem araştırma hem soruşturma komisyonu kurulmalı ve önce benden başlanmalı. Önce benden başlanmalı, benden ve birinci derece akrabalarımdan ama sonra sizden de, yaşayan bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları ve ekonomi yönetimiyle ilgili bütün bakanlar ve birinci derece akrabaları da soruşturma komisyonunda mal varlıkları incelensin, teklifinde bulunacağım ve takip edeceğim.

"MUHAFAZAKAR KESİMLERE SESLENİYORUM"

Buradan bütün bu gelişmeleri sessizce takip eden, sesini yükseltmekten korkan muhafazakar kesimlere de sesleniyorum; sizin çocuklarınız da o üniversitede okudu bir kısmınızın... Hepiniz o üniversiteyi vaktinde övdünüz niye susuyorsunuz? Bugün siyaset yapıyorsak emin olunuz hem bu ülke ve milletimizin geleceği için ama en çok da birgün alnı secde görenler bu ülkeye geldiklerinde temiz siyaset yapılır diye ömrünü veren, terini döken, dua edenlerin onurunu ve sizini onurunuzu kurtarmak için yapıyorum. Ta ki çocuklarınız torunlarınız bunu diyebilsinler.

'SEROK AHMET' YANITI

Ha unutmadan Sayın Erdoğan, Bahçeli'ye benzeyen dilinizle bana 'Serok Ahmet' diye hitapta bulundunuz konuşmanızda. Bahçeli'ye verdiğim cevabı sana da vereyim; Ben 'Serok Ahmet' diyene de 'Yörük Ahmet' diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Ha seni de Diyarbakır gençlerine havale ediyorum, onlar sana gereken dersi verir. Bahçeli diliyle 'Serok' unvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler.

"14 MAYIS HAYIRLI OLSUN"

14 Mayıs seçim tarihimiz de hayırlı olsun. O gün 'yeter söz milletindir' diyeceğiz. Son sözüm şudur; tam bir barbarlıkla kapattığınız Şehir Üniversitesi'ni iktidara gelir gelmez açacağız. Çünkü üniversite benim şahsi mülküm olmadığı gibi hiçkimsenin mülkü de değil, milletin mülküydü. Vakıf malıydı. Şehir açılacak çünkü şehir hepimizin.'"

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Grup toplantısında AK Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a tepki gösterdikten sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek, "Yanında bir tane daha var, o da aynı. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülketti. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler, acaba bunu nasıl izah edeceksiniz? Ben kullanmıyorum o ifadeyi ama Devlet bey gayet güzel kullanıyor, 'Serok Ahmet' diyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne?" dedi.

Davutoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı;



