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Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Samsun’da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında görev yapan Adem Sancak (38), karaciğer nakli için uzun zamandır sıra bekledi.

Samsun’da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında görev yapan Adem Sancak (38), karaciğer nakli için uzun zamandır sıra bekledi. Adem Sancak’a müjdeli haber Erzurum’dan geldi. Erzurum’da hayatını kaybeden bir kişinin bağışlanan karaciğeri Samsun’a getirildi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Adem Cancak’a nakil yapıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Adem Sancak yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Adem Sancak, hastanede mesai arkadaşlarını ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Adem Sancak’ın naaşı görev yaptığı hastanenin önüne getirilirken Sancak için burada helallik alındı ve dua edildi.
Hastane önündeki törende konuşma yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Sinan Demirkol, "Adem Sancak 2005 yılından beri birlikte çalıştığımız çalışkan, sevilen, sayılan, işini düzgün yapan, herkesin taktir ettiği bir arkadaşımızdı. Uzun süredir yaşadığı bir hastalık vardı. Karaciğer naklinden sonra bu acıyı bugün yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin diyorum ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.
Hastanenin önünde düzenlenen cenaze törenine, Başhekim Yardımcııları Dr. Sinan Demirkol, Bahadır Yazıcıoğlu,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Güven Akman, müdür yardımcıları, sendika temsilcileri, hastane çalışanları ve Sancak ailesi ve yakınları katıldı.

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti
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