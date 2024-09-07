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'Beklediğimiz artçı daha meydana gelmedi' Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama '6-6.6 arası olursa bölge uzun bir süre rahatlayacak'

07.09.2024 10:46
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” dedi.

'Beklediğimiz artçı daha meydana gelmedi' Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama '6-6.6 arası olursa bölge uzun bir süre rahatlayacak'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31’da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de de hissedildi.

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"6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İLE O BÖLGE RAHATLAR"

Depremden sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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