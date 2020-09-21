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Beklediğimiz gibi değil: PlayStation 5'in boyutları ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

PlayStation 5 devasa boyutlara sahip olabilir. Bir Twitter kullanıcısı, PlayStation 5'in Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan aldığını söylediği PlayStation 5'in boyutlarını gösteren fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflara bakılırsa bizi kasım ayında bu zamana kadarki en büyük PlayStation oyun konsolu bekliyor.

Beklediğimiz gibi değil: PlayStation 5'in boyutları ortaya çıktı!

PlayStation 5'in özelliklerinin ve fiyatının açıklanmasıyla birlikte hakkında bilinmeyen pek bir şey kalmadı. Ancak cevabı tam olarak verilemeyen bir soru mevcut; O da PlayStation 5'in boyutuna dair. Zira, birçok fotoğrafını gördüğümüz PlayStation 5'in salonumuzda nasıl duracağını boyutlarına göre kestirebilir, ne kadar yer kaplayacağını hesaplayabilirdik. Bu konuda bizi bir Twitter kullanıcısı aydınlatmayı başardı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN BOYUTLARI

PS5 ve Xbox Series X hakkında birçok paylaşım yapan Roberto Serrano, bu kez PlayStation 5'in boyutlarını dair veriler paylaştı. Serrano'nun verileri iddialara göre Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan alındı. Paylaşımdaki PS5 boyutlarına baktığımızda ise bizi devasa boyutlarda bir konsol karşılıyor. Bilgilere göre PS5'in yüksekliği yaklaşık 50 santimetre, genişliği ise 30 santimetre olacak. Ayrıca PS5'te 2 adet USB Type-A girişi, 1 adet ethernet ve 1 adet HDMI girişi bulunacak. Verilen ölçü bilgileri, PlayStation 5'in bu zamana kadarki en büyük boyutlara sahip PlayStation oyun konsolu olarak geleceğini bizlere gösteriyor. Üstelik paylaşım sadece PlayStation 5'e dair de değil.

PS5 boyut

DUALSENSE DE GÖRÜNDÜ

DualSense kontrolcüsü PlayStation 5 ile birlikte geliyor. Serrano'nun paylaşımında PlayStation 5'in yanında DualSense'in de boyutları yer alıyor. Buna göre PlayStation 5'in yeni teknolojilere sahip oyun kolu yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde ve 20 santimetre genişliğinde olacak.

PlayStation 5'in boyutları biraz korkutsa da aparat ile bu korkudan kurtulunabilir. Zira, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition için sunulacak aparat, konsolu yatay olarak konumlandırmayı mümkün kılacak. Böylece daha iyi bir yerleşim yapılabilir.

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