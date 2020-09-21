Beklediğimiz gibi değil: PlayStation 5'in boyutları ortaya çıktı!

PlayStation 5'in özelliklerinin ve fiyatının açıklanmasıyla birlikte hakkında bilinmeyen pek bir şey kalmadı. Ancak cevabı tam olarak verilemeyen bir soru mevcut; O da PlayStation 5'in boyutuna dair. Zira, birçok fotoğrafını gördüğümüz PlayStation 5'in salonumuzda nasıl duracağını boyutlarına göre kestirebilir, ne kadar yer kaplayacağını hesaplayabilirdik. Bu konuda bizi bir Twitter kullanıcısı aydınlatmayı başardı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN BOYUTLARI

PS5 ve Xbox Series X hakkında birçok paylaşım yapan Roberto Serrano, bu kez PlayStation 5'in boyutlarını dair veriler paylaştı. Serrano'nun verileri iddialara göre Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan alındı. Paylaşımdaki PS5 boyutlarına baktığımızda ise bizi devasa boyutlarda bir konsol karşılıyor. Bilgilere göre PS5'in yüksekliği yaklaşık 50 santimetre, genişliği ise 30 santimetre olacak. Ayrıca PS5'te 2 adet USB Type-A girişi, 1 adet ethernet ve 1 adet HDMI girişi bulunacak. Verilen ölçü bilgileri, PlayStation 5'in bu zamana kadarki en büyük boyutlara sahip PlayStation oyun konsolu olarak geleceğini bizlere gösteriyor. Üstelik paylaşım sadece PlayStation 5'e dair de değil.