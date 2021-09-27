Bekledikleri oldu! 5 ülkeden sipariş yağıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 80'in üzerinde bitki türüne konan arıların ürettiği bal hasadı devam ediyor. İnegöl'den Arap ülkelerine bal ihracatı da başladı. Bal ihracatının yanı sıra Almanya, Amerika, İsrail, Somali ve Libya ülkelerine arı kovanı ihracatı yapılıyor.

"MEVSİM FENA DEĞİLDİ"

Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu sezonun sonuna doğru gelindiğini belirterek, "Bu sezon mevsim fena değildi ama arılarımız kötüydü. Geçen sene arılarımız telef olmuştu. Bahara hazırlanmak için arılar üzerinde, arıcılarımız çalışmalar yaptılar.

Bu arada kıştan en iyi şekilde çıkan arılarımızdan beklenilen ürünleri aldık. Eskiden bal üretmek kolaymış biz bunu anladık. Ama artık arılara daha iyi bakılması gerekiyor.

Bazı bölgesel arıları çalıştıran arıcılarımız var. Böyle olunca üretim de sıkıntı yaşanabiliyor. Bu sene sezon kötü geçti diyemeyeceğim. İyi arılarımızla beklenilen balı aldık" dedi.

ARAP ÜLKELERİNE BAL İHRACATI

Rekolteden bahseden Soylu, "Bu sene kovan başına 14-15 kilogram bal hasadı yaptık. İhracat konusunda oldukça tetkikler yapılıyor. Tabi bu tetkiklerin ücretleri de biraz pahalı. Fakat yavaş yavaş ihracata başladık. Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz.

Daha güzel de olacak inşallah. Öte yandan arı kovanları üretimi de yapıyoruz. Onları da bazı ülkelere gönderiyoruz. Almanya, Amerika, İsrail, Somali, Libya ülkelerine arı kovanı ihracatı yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA



