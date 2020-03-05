Beklemek için zaman yok: Nokia'dan James Bond telefonu geliyor!

James Bond kuşkusuz birçok kesimin soluksuz izlediği bir film serisi. Özel ajanlığa meraklı birçok insan, James Bond filmlerini ilgiyle takip ediyor. Serinin son filmi Skyfall'dan sonra önümüzdeki dönemde serinin yeni filmi No Time To Die vizyona girecek. Bu filmde James Bond'u yine Daniel Craig canlandırırken, ünlü oyuncuya Rami Malek, Christoph Waltz ve Nokia gibi isimler eşlik edecek. Evet yanlış okumadınız... Nokia James Bond filminde rol alacak.

NOKİA JAMES BOND TELEFONU TANITACAK

Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planladığı yeni 5G'li akıllı telefonunu ilk kez No Time To Die filminde gösterecek. Bunun ilk büyük ipucunu ise Universal Pictures, James Bond filminden paylaştığı birkaç fotoğraf ile verdi. Fotoğraflarda filmde Ajan Nomi karakterini canlandıran Lashana Lynch'in elinde Nokia markalı bir akıllı telefon görülüyor.



Bu akıllı telefon fotoğraflarda göründüğü kadarıyla bir damla çentiğe, 4 arka kameraya ve parmak izi okuyucuya sahip. Nokia'nın 5G'li James Bond telefonun fotoğraflardaki Nokia telefonu olması muhtemel. Bunun dışında bizzat HMD Global tarafından verilen ikinci bir ipucu daha bulunuyor.