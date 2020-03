Beklemek için zaman yok: Nokia'dan James Bond telefonu geliyor!

Nokia'nın yeni telefonu için ikinci büyük ipucunu ise HMD Global Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas verdi. Sarvikas resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Beklemek için zaman yok'' ifadelerini kullanarak, James Bond temalı bir video paylaştı. Videoda Sarvikas 19 Mart'ı işaret etti. Bu tarihin Nokia için özel bir anlamı var.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6