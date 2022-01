Beklemeye bir son verip daha fazla ertelemeden bir an önce satın almanız gereken ürünler

Yaşantınızı daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için ertelemeye bir son verip satın almanız gereken birçok ürün var. Hava temizleyici ürünleriyle evinize ferah dokunuşlar yapabilir, elektrikli diş fırçalarıyla ağız bakımınızı daha sağlıklı hale getirebilir, masaj aletleriyle ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Kaliteli kulaklıklarla müzik keyfinizi arttırabilir, geniş ekranlı LCD televizyonlarda rahatça film izleyebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın beslenmesini aksatmamak için otomatik besleyici ürünleri alabilir, robot süpürgelerle evinizi her daim tertemiz tutabilirsiniz.

1. Evinizin hava kalitesini yükseltin: Philips AC3033/10

Evinizin hava kalitesini artıracak bir ürün arıyorsanız Philips AC3033/10 modeline göz atabilirsiniz. Smart sensing özelliği sayesinde havada süzülen zararlı gazları, parçacıkları ve çeşitli alerjenleri başarıyla kendine çekip ortam havasından arındıran Philips AC3033/10, birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Philips AC3033/10, çalıştığı ortamın hava kalitesini analiz ediyor ve sonucu farklı renk kodlarıyla bildiriyor. Bu sayede evinizdeki farklı ortamların hava kalitesini kolaylıkla ölçebilmenize imkan tanıyor.

2. Dişleriniz için en iyi bakım: Oral-B Genius 10000N

En iyi elektrikli diş fırçası markaları arasında yer alan Oral-B, Genius 10000N modeliyle dişlerin etkili ve kolay bir şekilde fırçalanmasını sağlıyor. Akıllı sistemi sayesinde diş etlerini korumak için hangi alanlara çok fazla baskı uyguladığınızı belirten Oral-B Genius 10000N, daha sağlıklı diş etlerine sahip olmanıza imkan tanıyor. Yuvarlak başlıklı fırçası sayesinde plaklarla etkili bir şekilde mücadele eden Oral-B Genius 10000N, dişlerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.

3. Ağrılarınıza son verin: Beurer Mg 70

En iyi masaj aleti modelleri arasında yer alan ve vücudun her bölgesi için rahatlatıcı bir masaj desteği sunan Beurer Mg 70, günlük ağrıların azaltılmasına katkı sunuyor. Fonksiyonel yapısı sayesinde bacak, ense, sırt ve kol bölgelerinde kolayca kullanılabiliyor. Değiştirilebilir iki başlığı sayesinde kullananların aradıkları yumuşaklık ve sertlik dengesine kolayca ulaşmalarını sağlıyor. Aynı şekilde titreşimli masaj özelliğinin şiddeti de tercihe bağlı olarak kademeli bir şekilde arttırılıp azaltılabiliyor.

4. Patili dostlarınızı unutmayın: S-Link Swapp Sl-20

Evinde kedi ve köpek besleyenler için muhteşem bir ürün olan S-Link Swapp Sl-20, en iyi evcil hayvan ürünleri arasında yer alıyor. WIFI desteği sayesinde cep telefonundan kolayca kontrol edilebilen S-Link Swapp Sl-20, evcil hayvanlara belirlenen saatlerde otomatik olarak mama verebiliyor. Aynı zamanda üzerinde yer alan kamera ile evcil hayvanların WIFI üzerinden görüntülenmesini sağlayan S-Link Swapp Sl-20, evden uzakta olan kişilerin her istediklerinde patili dostlarına göz atmalarına imkan tanıyor.

5. Müzik keyfini doyasıya yaşayın: JBL T500

Müzik dinlemeyi çok seviyor ve iyi bir kulaklığa sahip olmak istiyorsanız JBL T500 modeline mutlaka göz atmalısınız. En iyi kulaklık modelleri arasında yer alan JBL T500, rahat kulak süngerleri ve ergonomik kafa bandı sayesinde ağırlık hissi oluşturmadan kullanılabiliyor. Ürün, katlanabilme özelliği sayesinde rahatlıkla taşınarak her yere götürülebiliyor. Yüksek ses kalitesi ile kullanıcılardan tam not alan JBL T500, müzikle iç içe yaşayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

6. Verilerinizi güvenle saklayın: Sandisk Extreme Taşınabilir SSD

Fotoğraf, video, oyun, müzik ve çeşitli dokümanların güvenle saklanmasını sağlayan SDD'ler; son derece hızlı veri okuma ve yazma hızları sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Bu sayede çeşitli programların açılış sürelerini inanılmaz bir şekilde kısaltıyor. Sandisk Extreme Taşınabilir SSD; güçlendirilmiş dış kaplaması sayesinde çarpma, çizilme ve çeşitli darbelere karşı üst düzey bir direnç gösteriyor. Ayrıca IP55 sertifikası sayesinde yağmur, su sıçramaları ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Taşınabilir olmasıyla kolaylık sunan ürün, tak çalıştır özelliği sayesinde istenen her bilgisayarla bağlantı kurabiliyor.

7. Geniş ekran ve yüksek görüntü kalitesi: LG 55NANO756PA

Geniş ekranlı en iyi LCD televizyon çeşitleri arasında yer alan LG 55NANO756PA, son derece başarılı özellikleri sayesinde bir adım öne çıkmayı başarıyor. 55" boyutundaki geniş ekranıyla seyir keyfinizi arttıran LG 55NANO756PA, ince ve şık tasarımı sayesinde beğeni kazanıyor. Duvara monte edilebilen ürün, tercihe bağlı olarak ayakları sayesinde televizyon ünitelerinin üzerine de koyulabiliyor. 4K Ultra HD görüntü kalitesi sayesinde tüketicileri memnun eden LG 55NANO756PA, WIFI desteği ile kolayca internete bağlanabiliyor.

8. Eviniz hep temiz kalsın: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

En iyi robot süpürge modelleri arasında yer alan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, evlerin her zaman temiz kalmasına büyük bir katkı sunuyor. Engelleri algılayıp kolayca aşması sayesinde evdeki her alana kolayca girip temizlik yapabiliyor. Süpürme işleminin yanı sıra mop özelliği ile paspas da yapabilen Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, yüzeylerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor. 3 farklı paspas modu sayesinde etkili bir şekilde ev temizliği yapabilen Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, evde kimse yokken bile otomatik olarak temizlik yapabilmesiyle birçok tüketiciden tam not alıyor.

9. Güvenliğiniz önemli: Yale SV-DPFX-B

İş yerindeyken aklı sürekli evinin ve ailesinin güvenliğinde kalan kişiler için ideal bir model olan Yale SV-DPFX-B, en iyi güvenlik kamerası çeşitleri arasında yer alıyor. Uygulama ile cep telefonu üzerinden kontrol edilebilen Yale SV-DPFX-B, kamera yönünün istenen yöne kolayca çevrilmesine imkan tanıyor. Ayrıca karşılıklı iletişim özelliği sayesinde dışarıdayken evdekilerle konuşulabilmesini sağlıyor. Hareket algılama özelliğine sahip Yale SV-DPFX-B, evde beklenmeyen bir hareket gerçekleştiğinde uygulama üzerinden bildirim göndererek kullanıcıların haberdar olmasını sağlıyor.

10. Her işinizi kolayca halledin: Apple iPhone 13

En iyi cep telefonu çeşitleri arasında yer alan Apple iPhone 13, kullanıcılarına birbirinden başarılı özellikler sunarak dikkat çekmeyi başarıyor. 128 GB'lık son derece geniş bir depolama alanı sunan Apple iPhone 13; kullanıcıların fotoğraf, video ve çeşitli uygulamaları dilediği gibi telefonunda saklamasına imkan tanıyor. 12 MP'lik geniş ve ultra geniş çift kamera sistemi sayesinde son derece kaliteli fotoğraf ve videolar çekilmesine katkı sunuyor. IP68 sertifikası ile suya dayanıklılık özelliği gösteren Apple iPhone 13, kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunuyor.

