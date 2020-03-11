Beklendiği gibi geliyor: Redmi K30 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu!

Redmi K30 Pro, yılın en beklenen modellerinden biri. Redmi'nin K20 ve K20 Pro akıllı telefonlarıyla yaşadığı başarı firmanın yüzünü güldürmüştü. Bu başarıdan yola çıkan firma, bir süredir Redmi K30 Pro için de çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki bu çalışmalar arasında Redmi K30 Pro hakkında birkaç sızıntıya da tanıklık ettik ancak cihazın tanıtım tarihi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bugün ise cihazın tanıtım tarihi hakkında ilk resmi bilgiyi şirketin en üst düzey isminden aldık.

LU WEİBİNG REDMİ K30 PRO'NUN TANITIM TARİHİNİ AÇIKLADI

Redmi CEO'su Lu Weibing, Redmi K30 Pro hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Xiaomi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmanın CEO'su Weibo'da yaptığı paylaşımda Redmi K30 Pro'nun Huawei P40 serisinin tanıtımı ile Honor 30 serisinin lansmanı arasında bir tarihte tanıtılacağını söyledi. Bu oldukça büyük kafa karıştıcı bir tarih belirleme tercihi olsa da, Lu Weibing'in söylemek istedikleri gayet açık.

REDMİ K30 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Huawei P40 serisi 26 Mart'ta yapılacak çevrimiçi etkinlikte tanıtılacak. Honor 30 serisinin ise Nisan ayının başında tanıtılması bekleniyor. Bu da Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılması demek. Telefonun ülkemize Nisan-Mayıs aylarında gelmesi muhtemel.

