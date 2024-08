Gülbin Tosun kovulacak mı? Son açıklama NOW TV’den geldi! Gerçek ortaya çıktı

Birkaç gündür sosyal medyanın konuştuğu isim Gülbin Tosun yakın zamanda X isimli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla bomda etkisi yaratmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'Bir bardak suya muhtaç olun' paylaşımı yapan Tosun’un bu nedenle çalıştığı kurum tarafından ücretsiz izne çıkarıldığı iddia edilmişti.

KARŞI TARAFTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddialara NOW TV yönetiminden açıklama geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, NOW TV yönetimiyle yaptığı konuşmayı YouTube kanalında anlattı.

Altaylı NOW TV yönetimiyle konuşmasının ardından, Gülbin Tosun'un zorunlu izne çıkarılma nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgisi yok açıklaması yaptı.

Altaylı, kanal yönetimi tarafından "Mansur Bey ne bizi aradı ne bizimle konuştu. Bu konuyla ilgili Mansur Bey hiç devreye girmedi. Gülbin'in önümüzdeki hafta çıkacağı izni 2 gün öne çekmesinin nedeni Mansur Yavaş değil." denildiğini paylaştı.

KONU MANSUR YAVAŞ DEĞİL NEZAKETSİZ CEVAPLARI!

Altaylı’nın söylediğine göre NOW TV yöneticilerinin tepkisini çeken konunun aslı Mansur Yavaş ile ilgili attılan tweetin altına bir kadın takipçisinin yazdığı yoruma sert şekilde karşılık vermesinden kaynaklandığını duyurdu. Altaylı; "Kanal yönetimi, 'Mansur Yavaş'a söylediği sözlerden değil, tweet'te altta yapılan yorumlarda bir kadın takipçinin kendisine yönelttiği eleştiriye verdiği cevaptaki nezaketsizlikten dolayı böyle bir karar aldık' dediler." şeklinde açıkladı.

“SİYASİ GÖRÜŞLERİNİ İFADE ETME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP”

Altaylı, kanal yönetiminin Gülbin Tosun’un siyasi görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip olduğunu söylediğini aktardı.

MANSUR YAVAŞ SPEKÜLASYON DEMİŞTİ

Gülbin Tosun’un zorunlu izne çıkarılması hakkında geçtiğimiz gün açıklama yapan Yavaş, “Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır." Açıklamasında bulunmuştu.

OLAYLAR NASIL BU HALE GELDİ

Sunucu geçtiğimiz günlerde X hesabından sokak köpekleriyle alakalı tweetinde Mansur Yavaş'a yüklenmiş ardından çıkarıldığı zorunlu iznin nedeni olarak da Mansur Yavaş’ı hedef göstermişti.