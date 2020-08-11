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Beklenen an geldi: EA Access Türkiye fiyatları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 11.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

EA Access Türkiye fiyatları belli oldu. Bir süredir Steam üzerinden Electronic Arts oyunlarını satışa sunan Electronic Arts, abonelik sistemi EA Access'i de Türkiye'deki oyuncularla buluşturacak. İşte EA Access'in fiyatları...

Beklenen an geldi: EA Access Türkiye fiyatları açıklandı!

EA Access FIFA 21, Battlefield, ve Need For Speed gibi oyunlarla tanınan Electronic Arts'ın oyun abonelik sistemi. PlayStation platformundaki PlayStation Plus'a ya da Xbox Game Pass'a benzetebileceğimiz bu sistem, Steam üzerinden artık yeni bir ülkeye daha giriş yapıyor; Türkiye'ye.

EA Access fiyatı

EA ACCESS TÜRKİYE'YE SUNULUYOR! İŞTE FİYATI

Electronic Arts, EA Access abonelik sistemini Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'deki oyuncular aylık 12 TL veya yıllık 65 TL ödeyerek EA Access aboneliği satın alabilecek. EA Access ile birlikte oyuncular EA yapımı Battlefield, FIFA ve Star Wars gibi popüler oyunlara aylık veya yıllık ücretler ödeyerek sahip olabilecek. Fakat burada EA'nın değindiği bazı noktalar var.

EA Access

OYUNLARA ELECTRONİC ARTS KARAR VERECEK

EA Access her zaman en yeni oyunları bünyesinde barındırmayacak. Hangi oyunların EA Access kapsamında olup olmadığına Electronic Arts karar verecek. Örneğin; FIFA 21 EA Access'e eklenirse, FIFA 21 sonsuza dek EA Access'te kalmayacak. FIFA 21'in yerini zamanı geldiğinde başka bir oyun alacak. Dediğimiz gibi EA Access, Xbox Game Pass ile hayli benzer.

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