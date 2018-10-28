Beklenen an gelip çattı!

Reuters haber ajansı, Rio de Janeiro'daki seçim merkezlerinin önünde kuyruğa giren Brezilyalıların fotoğraflarını geçiyor. Sabahın erkenden çok sayıda seçmen evinden çıkıp sandığa koştu. (Milliyet)

1 / 30 Bolsonaro taraftarları, kampanyanın alamet-i farikası siyah tişörtlerle oy kullanmaya geldi.

2 / 30 Polis ekipleri, aşırı sağcı Bolsonaro'nun oy kullanacağı seçim merkezini köpeklerle aradı.

3 / 30 Seçim kampanyası sırasında bıçaklanan Bolsonaro için yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor.

4 / 30 Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) ırkçı adayı, eşi Michelle birlikte oy kullandı.

5 / 30 Yeryüzünün en büyük yağmur ormanları Amazon'a ev sahipliği yapan Brezilya'da, bazı sandıklar teknelerle taşındı.

6 / 30 Polis ekipleri, Manaus eyaletindeki Negro Nehri'ni aşıp ormanda yaşayan yerel halka sandıkları götürdü.

7 / 30 Son anketler, muhalefetin 'Hitler'e benzettiği Bolsonaro'nun önde olduğunu gösteriyor.

8 / 30 Reuters, üç ayrı anketi yayınladı. Bu anketlerdeki oranlar yüzde 57, 55 ve 54 Bolsonaro lehine.

9 / 30 Seçimin nasıl sonuçlanacağı ise tüm dünya tarafından an be an izleniyor. Seçimin nasıl sonuçlanacağı ise tüm dünya tarafından an be an izleniyor.

10 / 30 Aşırı sağcı aday ilk turda yüzde 46 ay almıştı. İşti Partisi'nin (PT) adayı Haddad ise yüzde 29'da kalmıştı.

11 / 30 Peki ABD lideri Donald Trump'a benzetilen Bolsonaro kim? Eski bir yüzbaşı olan aşırı sağcı aday, sık sık ülkenin eski askeri yönetimine olan özlemini dile getiriyor.

12 / 30 Bolsonaro'nun Brezilya'nın askeri dikta yönetiminin hatasının solcuları 'öldürmek yerine işkence yapmak' olduğunu söylediği belirtiliyor. Söz konusu dönem, 1964-1985 yıllarını kapsıyor.

13 / 30 2016'da Kongre üyeleri dönemin başkanı Dilma Roussef'i azil oylaması yaparken, Bolsanoro oyunu Albay Alberto Brilhante Ustra'ya adadığını söylemişti. Albay Ulstra, istihbarat örgütleri içindeki korkulan Doi-Codi adlı grubun başındaydı. 1970-75 yıllarında 500 solcunun yasadışı tutuklanması ve işkence edilmesine şahsen önderlik etmekle suçlanıyordu.

14 / 30 En büyük vaadi, bir suç cenneti olan Brezilya'da şiddet ve uyuşturucu kaçakçılığını bitirmek.

15 / 30 Seçim kampanyasında bireysel silahlanma yasalarını gevşeteceğini de birçok kez söyledi.

16 / 30 Siyasi istikrarsızlıktan yakınan Brezilyalıların ilgi gösterdiği Bolsonaro, kampanya döneminde yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 12 yıl hapis cezasını yatan eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı saldırılarını yoğunlaştırdı.

17 / 30 Aşırı sağcı adayın taraftarları, sosyal medyada Lula'nın partisi PT'yi Venezuela ve Küba'daki sosyalist yönetimlerle yakından bağlantılı, iktidara delisi bir parti gibi göstermeye çalıştı.

18 / 30 Bu hamleye PT'liler de yine sosyal medyadan yanıt verdi ve karşı saldırıya geçti.

19 / 30 Bolsonaro'nun tartışmalı açıklamalarını Adolf Hitler'in sözleriyle kıyaslayan kampanya videoları yaptılar.

20 / 30 Muhalifleri tarafından, 'ırkçı, homofobik ve kadın düşmanı' olmakla suçlanıyor.

21 / 30 Bolsonaro'nun adınnın karıştığı bir başka tartışmalı olay, PT'li kadın kongre üyesi Mario Do Rosario'ya "Sana tecavüz etmezdim, çünkü hak etmiyorsun" demesiydi.

22 / 30 Bu sözleri yüzünden kendisine para cezası verildi ve cezayı temyize götürdü.

23 / 30 Jair Bolsonaro, "Oğlum eşcinsel olsa asla sevemem" ve "Erkekler küçükken dayak atılmazsa eşcinsel olabilir" cümlelerinin de sahibi

24 / 30 2011'deki bir TV yanında da 'Çocuklarımın eşcinsel olma ihtimali aklımdan bile geçmedi, çünkü iyi yetiştirildiler' dediği için para cezası aldı. Üç evlilikten beş çocuğu olan Bolsonaro, 2017'deki kamuya açık bir etkinlikte dört erkek çocuktan sonra bir kız çocuğa sahip olmasının bir anlık zayıflık olduğunu söyledi.

25 / 30 Geçen yıl ise, Brezilya'daki Afrikalı kölelerin torunlarına aşağılayıcı sözler söyledi ancak Yüksek Mahkeme'de aklandı.

26 / 30 İngiliz Guardian gazetesindeki bir yazıda "Bolsonaro aşırı sağcı ama Trump değil, daha kötüsü" ifadesi yer aldı.

27 / 30 İlk turda aldığı yüzde 12 oyla üçüncü olan Ciro Gomez, Bolsonaro'ya 'küçük, tropikal Hitler özentisi' adını taktı. Bolsonaro 6 Eylül'de yaptığı bir seçim mitinginde bıçaklandıktan sonra üç hafta hastahanede yattı. Saldırgan, politikalarına karşı çıkan ve akli dengesi yerinde olmayan bir adamdı.

28 / 30 Ancak Facebook, Instagram ve Twitter'daki 12 milyon takipçisine verdiği mesajlar, sosyal medyayı iyi kullanan oğulları tarafından daha da geniş kitlelere ulaştı.

29 / 30 Doktorların tavsiyelerini gerekçe gösteren Bolsonaro, adayların Globo televizyonunun canlı yayınında yaptığı tartışmalara da katılmadı. Bunun yerine, başka bir kanaldaki komedi programını izlerken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.