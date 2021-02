Beklenen Constantine yapımıyla ilgili bomba açıklama! Sürpriz isim

Daha önce filme ve diziye uyarlanan, izleyicilerin bir hayli sevdiği Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda gibi duruyor. DC'nin önceki ismi Vertigo olan, yeni ismi ise DC Black Label olan alt evreninin en popüler karakterlerinden biri olan Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması geliyor.

The Illuminerdi'nin haberine göre şu anda Warner Bros ve J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot Productions, yeni bir Constantine dizisi üzerinde çalışıyor. Hatta bu yeni dizi uyarlamasında daha önceki dizide başrolü oynayan Matt Ryan'ın olmayacağı ve başka bir oyuncunun seçileceği söyleniyor.

RİZ AHMED’LE GÖRÜŞÜLÜYOR

Habere göre şu anda en önemli aday Sound of Metal ve The Night Of gibi filmlerle oyunculuğunu kanıtlamış olan Riz Ahmed. Dizinin de HBO Max'te yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda da Keanu Reeves'in oynadığı Constantine filminin oyuncularından Peter Stormare, yeni bir filmin yapım aşamasında olduğunu açıklamıştı. Ancak o haber de resmi olarak onaylanmadı.