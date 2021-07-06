Beklenen Elsa Fırtınası Florida’da

Tropik Elsa fırtınasının yağışları ABD’nin güneydoğusundaki Florida eyaletine düşmeye başladı. Fırtına bölgede çöken 12 katlı bir binanın enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmasını tehdit ediyor.

Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra ani su baskınları, sel ve hortum uyarısı yaptı. Ulusal Kasırga Merkezi, Tampa Körfezi’nin ağzındaki Egmont Key’den Florida’nın Big Bend bölgesindeki Steinhatchee nehrine kadar olan bölgede kasırga izleme statüsüne geçti.

Yıkılan binada arama çalışmaları yağmura rağmen sürüyor

Aralıklarla yağacak yağmurun Florida'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Surfside'a ulaşması ve 24 Haziran'da çökerek en az 28 kişinin ölümüne ve 117 kişinin kaybolmasına neden olan Champlain Güney Kuleleri’nin enkazını da etkilemesi bekleniyor. Arama-kurtarma ekipleri yağmurda da çalışabiliyor, ancak yıldırımlar başladığında çalışmalarına ara veriyor. Yağmur nedeniyle enkaz altındaki bir garaj alanı da suyla doldu.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları binanın ayakta kalan kısmının kontrollu şekilde yıkılmasının ardından hız kazanmıştı. Bu ilerlemenin ekiplerin felaket sırasında kurbanların uyuduğu sanılan yatak odalarına erişimini de kolaylaştırması bekleniyor.

Son olarak dört kurbana daha erişilmesiyle ölü sayısı 28’e çıktı, hala binada olduğu sanılan 117 kişiye ulaşılamıyor.

Binanın çökmesinin ilk saatlerinden sonra kimse enkaz altından kurtarılamadı. Ancak ekipler hala umudunu koruyor

Kasırga büyüklüğüne ulaşabilir

Elsa’nın rüzgar hızı Salı sabahı erken saatlerde saatte 95 kilometreye ulaştı. Salı gecesi Elsa’nın az da olsa güçlenebileceği ve Florida’ya kasırga büyüklüğünde ulaşabileceği sanılıyor. Kasırganın merkezi şimdilik Key West’in 80 kilometre güneybatısında ve Tampa’nın 435 kilometre güneyinde. Fırtına saatte 19 kilometre hızla kuzey- kuzeybatı yönünde ilerliyor.

Florida yarımadasının Keys bölgesinden güneybatısına ve batısına doğru olan bölgede 7 ile 13 santimetre arası yağışın bölgeye göre 20 santimetreye kadar çıkması bekleniyor. Forida’nın güneyinde Salı sabahı ve günün ilerleyen saatlerinde hortum olasılığı da öngörülüyor.

Vali Ron DeSantis, Elsa’nın Çarşamba günü geçmesi beklenen bir düzine eyalette acil durum ilan etti. Başkan Joe Biden ise fırtına öncesinde eyalet için acil durum ilan ederek federal kaynaklardan yararlanmasının önünü açtı.

Georgia ve Güney Carolina da fırtınanın yolu üstünde

Elsa fırtınasının Florida’nın ardından Georgia kıyılarını ve Güney Carolina’yı vurmasını bekleyen uzmanlar fırtına kuzeye çıktıkça Kuzey ve Güney Carolina’nın doğusuyla Virginia’da da hortumlar görülebileceği uyarısı yapıyor.

Fırtınanın su seviyesini 1,5 metre kadar yükseltebileceği sanılıyor.

Fırtına Küba kıyılarına paralel ilerledi

Fırtınanın yolu üzerindeki Küba’da yetkililer 180 bin kişiyi tahliye etti. Elsa Karayip adalarında üç kişinin ölümüne neden oldu. Ancak Elsa’nın Pazar ve Pazartesi günleri Küba’nın güney kıyılarına paralel ilerlemesi adanın doğrudan fırtınaya hedef olmasını önledi.

Salı günü Küba’ya düşen yağışın 25 santimetreye ve bazı yerlerde 38 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor, bunun ani su baskınları ve toprak kaymasına neden olmasından endişe ediliyordu, ancak adadan ciddi hasar olduğu yönünde haber gelmedi.

Fırtına Florida’ya ulaştıktan sonra Küba’da Salı sabahı hala tropik fırtına koşulları yaşanmaya devam ediyordu.

Atlas Okyanusu’nun fırtına sezonunun bu yılki ilk fırtınası Elsa, Karayipler’de büyük hasara yol açtı. St. Lucia’da bir kişi, Dominik Cumhuriyeti’nde iki kişi hayatını kaybetti.

