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  4. Beklenen gün geldi! 6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’ Akşener onaylarsa…

Beklenen gün geldi! 6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’ Akşener onaylarsa…

26.06.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adayınızı açıklayın çağrılarının ardından 3 Temmuz’da yapılacak olan 6’lı masa toplantısında cumhurbaşkanı adayının kim olacağının konuşulacağı öğrenildi. Toplantıda konuşulacak isim ya da isimlerin ise kamuoyuna açıklanmayacağı öğrenilirken muhalefet cephesinden gelen son dakika haberinin detayları dikkat çekti.

Beklenen gün geldi! 6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’ Akşener onaylarsa…

Son dakika haberleri… Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masa 12 Şubat’tan beri toplantılarına devam ederken yapılacak yeni toplantıda sıranın cumhurbaşkanı adayını konuşmaya geldiği öğrenildi. 6'lı masa, İYİ Parti ev sahipliğinde 5'inci toplantısını 3 Temmuz’da yapacak. Masadaki partilerin tabanlarından 'Adayı açıklayın!' baskıları geldiği, bu nedenle bu toplantıda adayın konuşulacağı ancak kamuoyuna bir isim açıklanmayacağı ifade ediliyor.

Yenişafak gazetesinin haberine göre; 3 Temmuz’da yapılacak toplantının ardından 6’lı masa ağustos ayında da Saadet Partisi’nde bir kez daha bir araya gelecek. Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıyla beraber liderler zirvesinin ilk turu tamamlanacak. İkinci tur görüşmelerin TBMM’nin açılışından sonra yapılması bekleniyor.

CHP öncülüğünde toplanan 6’lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 5’inci toplantısını 3 Temmuz’da yapacak. Akşener, görüşme öncesi yaptığı liderler turunun ardından masanın gündemini oluşturdu. Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair soruları geçiştiren muhalefette, gündem ‘aday’a geldi.

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YİNE AÇIKLAMA YOK

Masadaki 6 partinin tabanından ‘adayı açıkla’ baskıları geldiği bu nedenle bu toplantıda artık adayın konuşulacağı belirtiliyor. Aday ismi toplantıda konuşulsa da isminin şu an kamuoyu ile paylaşılmayacağı ifade ediliyor.

AKŞENER ‘ONAYLARSA’ KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu ortakları bir şey demeden kesin bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, ‘adaylığının Akşener tarafından onaylanması gerektiğini’ bekliyor. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda ‘seçilebilme’ şartını her fırsatta dile getiriyor. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in vize vermesi halinde adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

TÜM PARTİLER ELE ALINACAK

Masanın ikinci gündemi de diğer ortakların seçime nasıl gireceği olacak. Anketlerde oy oranları düşük çıkan Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partilerinin ortak bir liste ile seçime girmesi ya da CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi üzerinde duruluyordu. Yapılacak 5’inci görüşmede bu partilerin durumu da ele alınacak. Partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak komisyonların çalışmaları da masada ele alınacak. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu’nun raporu da liderlerin gündeminde.

HİÇ GÜNDEME GELMEMİŞ

6’lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantılarda adayın isminin gündeme gelmediğini söyledi. Karamollaoğlu, “6’lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP
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