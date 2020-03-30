Beklenen gün geldi: Mount & Blade II Bannerlord Steam'de yayınlandı! (Mount & Blade II: Bannerlord nasıl indirilir?)

Mount & Blade II: Bannerlord, oyun dünyasında geride bıraktığımız günlerin en merak edilen konularından biriydi. Zira, oyun uzun zamandır bekleniyordu ve ne zaman çıkacağına dair insanlar resmi bilgiler duymak istiyordu. Oyunun Türk yapım şirketi TaleWorlds, oyunun çıkış tarihi için ise 30 Mart 13:00'ı işaret etmişti. Nitekim, bu bekleyiş bugün sona erdi. Oyunun Türk yapım şirketi Taleworlds, söz verdiği gibi bugün oyunu indirmeye sundu.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD SATIŞA ÇIKTI

TaleWorlds'ün yeni oyunu 150 TL'den satışa sunulacaktı. Fakat oyunun çıkışına özel olarak yapım şirketi özel bir kampanya düzenlemiş durumda. Bu kampanyaya göre oyun yüzde 10 indirim ile 134,99 TL'den satın alınabilecek. Eğer kütüphanenizde önceki seri Mount & Blade oyunlarından biri varsa oyunu daha da uygun bir fiyata almak mümkün.

TALEWORLS'TEN ÖZEL İNDİRİM SÜRPRİZİ

Yüzde 10'luk indirime ek olarak, eğer bir Mount & Blade oyununa sahipseniz yüzde 10'luk ek bir indirime daha sahip olabiliyorsunuz. Böylece oyunu 119,99 TL'den satın alabiliyorsunuz. Ancak oyunu indirimli fiyatlardan almak için elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Zira indirimlerin geçerli olduğu son tarih 13 Nisan.