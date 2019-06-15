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Beklenen gün geldi: YKS'nin birinci oturumu başladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi. İki günde toplam üç oturum olarak yapılacak olan YKS maratonu başladı. 2.5 milyonu aşkın adayın katıldığı ilk oturumda, TYT çözülecek. Sınav 135 dakika sürecek ve 12.30’da tamamlanacak.

Beklenen gün geldi: YKS'nin birinci oturumu başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

KOŞARAK YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR

Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra giriş yapılamıyor. Bu nedenle bazı adaylar zamanında yetişebilmek için sınav yerine koşarak geldiler. Veliler de öğrencilere “Koş koş” diyerek destek tezahüratlarında bulundular.

YKS maratonun ilk günkü oturumu saat 12.30’da bitecek.

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PIERCING, BAŞÖRTÜSÜ İĞNESİ, ŞEFFAF PET ŞİŞE SERBEST

Adaylar ve görevliler, bu yıl, yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabildiler

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İKİNCİ OTURUM YARIN

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi de (YDT) 15.45’te uygulanacak. AYT’de 'Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1' testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den altı soru yanıtlayacak. AYT’nin 'sosyal bilimler-2' testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından altı soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT’de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak

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