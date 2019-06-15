Beklenen gün geldi: YKS'nin birinci oturumu başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

KOŞARAK YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR

Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra giriş yapılamıyor. Bu nedenle bazı adaylar zamanında yetişebilmek için sınav yerine koşarak geldiler. Veliler de öğrencilere “Koş koş” diyerek destek tezahüratlarında bulundular.

YKS maratonun ilk günkü oturumu saat 12.30’da bitecek.

PIERCING, BAŞÖRTÜSÜ İĞNESİ, ŞEFFAF PET ŞİŞE SERBEST

Adaylar ve görevliler, bu yıl, yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava katılabildiler