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Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

Marmara depreminde 1 milyon kişinin evsiz kalacağını söyleyen inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, beklenen depremin en büyük hasarı İstanbul’a vereceğini, kentte 600-650 bin binanın zarar göreceğini ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini söyledi.

Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası gözler beklenen İstanbul depremine çevrildi. İstanbul depremiyle ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı verileri ortaya koydu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, olası bir İstanbul depreminin 1 milyon kişiyi evsiz bırakacağını söyledi. Yapılan araştırmalarda da 600-650 bin binanın zarar göreceğini ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini belirtti.

'BU VERİLER VAHİM VERİLERDİR'

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Marmara depremiyle ilgili çok iç açıcı konuşamayacağım. Çünkü Marmara depremine hazır değiliz. Gerçekleşeceği ön görülen depremlerin 7.5 büyüklüğünde olacağını düşünüyorum. Marmara’da gerçekleşecek bir deprem İstanbul’da nasıl bir tahribat yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Elimdeki verilere göre beklenen Marmara depremi sonrası 600-650 bin binanın zarar göreceğini, 1 milyon insanın evsiz kalacağı ve 3-4 milyon insanın da depremden etkileneceğini istatiksel olarak söyleyebiliriz. Bu veriler vahim verilerdir. Hızla deprem için tedbirler almamız lazım” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Altan sözlerine şu şekilde devam etti:

"İzmir’de yollar çok genişti ve arama kurtarma ekipleri 20 bina için yetişebildi. Ancak düşünün İstanbul’da 70 bin bina yıkılacak ve yollar çok dar. Kurumlardan şunu rica ediyorum. Evet ön plan hazırlamak önemli ama eylem planı da hazırlayın. Sadece kağıtta kalan planlar hazırlamayın. Bizler artık ağlamak istemiyoruz. Vatandaşlar benim evim sağlam demesin. Evinde gözle görülen bir sorun olmayabilir ancak bu evinizin depreme dayanıklı olduğunu anlamına gelmez. Hele ki 2000 yılı öncesi yapı stoklarında oturan vatandaşlarımızın evlerini bir uzman kişiye kontrol ettirmeleri gerekir.”

'BİNGÖL CİVARLARINDA DEPREM BEKLİYORUZ'

Dünya haritasında Türkiye’ye baktığımızda dünyanın oluşturduğu levhalar içerisinde en kırmızı nokta Türkiye olduğunu belirten Prof. Dr. Altan, "Bingöl civarlarında deprem bekliyoruz. Yine İzmir’de bulunan fay hatlarında deprem sonrası bir enerji birikimi oldu mu bilmiyoruz. İzmir’de gerçekleşen deprem bizler için beklenen bir depremi değildi. Beklediğimiz bir deprem olsaydı artık İzmir diye bir kentimiz kalmayacaktı. Depremler aslında olması gereken doğa olaylarıdır. Dünyanın her yerinde büyük depremler oluyor. Tabii dünyanın diğer yerlerinde olan depremler okyanuslarda olduğu için bizim kadar etkilenmiyor. Dünya haritasında Türkiye’ye baktığımızda dünyanın oluşturduğu levhalar içerisinde en kırmızı nokta Türkiye’dir” dedi.

'TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'

'Türkiye’nin afet bilinci konusunda öğrenmesi gerekenler var' diyen Prof. Dr. Altan, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu öğrendik. Ama afet bilinci konusunda öğrenmemiz gerekenler var. Şu gerçeği söylemem gerek; Türkiye’nin her yerinde 5 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu durumu kabullenip ona göre önlemler almamız lazım. Türkiye deprem tehlike haritası yeni güncellendi. Türkiye deprem tehlike haritasında kırmızıyla gösterilen yerlerde her an büyük bir deprem olabilir. Sarıyla gösterilen yerlerdeyse 5 veya 4 büyüklüğünde depremler yaşanabilir. Bu süreçte bazı spekülasyonlardan uzak durmak lazım. Son zamanlarda Ege Bölgesi için 7 ve üzeri depremler beklendiği söylenmekte. Ancak Ege Bölgesi’nde bu zamanda kadar en fazla 6 ve 7 büyüklüğü arasında depremler görülmüştür. O sebepten Ege Bölgesinde 7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretecek bir fay bulunduğunu bilimsel olarak söyleyemeyiz. Bundan sonra yapabileceğimizse 30 yılını tamamlamış yapılarımızı yenilememizdir."

Kaynak: DHA


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