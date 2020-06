Beklenen oldu: Call of Duty Mobile indirme sayısı ile PUBG Mobile'ı geçti!

PUBG Mobile'ın ilk çıktığı an dün gibi aklımızda. Tencent tarafından geliştirilen oyun, iOS ve Android cihazlara ilk çıkışını gerçekleştirdiğinde büyük indirme rakamlarına imza atmıştı. Ancak PUBG Mobile bu başarısını fazla sürdüremedi. Oyun içinde artan hile sayısı oyuncuları canından bezdirdi. Oyuncular PUBG Mobile'ın bir alternatifi arıyorken, Activision Call of Duty: Mobile ile oyuncuların karşısına çıktı. Call of Duty: Mobile'a bir şans vermek isteyen oyuncular oyunu indirmeye başladı. Sensortower'ın son raporu ise bu indirme rakamlarının hiç beklenmedik bir düzeye ulaştığını gösterdi.

CALL OF DUTY: MOBİLE, PUBG MOBİLE'I GERİDE BIRAKTI

Call of Duty: Mobile'ın iOS ve Android kullanıcılarına sunulduğunda beri ilk 265 günde ne kadar indirildiğini gösteren bir grafik paylaşıldı. Bu grafiğe göre Call of Duty: Mobile, yaklaşık 250 milyon kez indirildi. Böylece PUBG Mobile'ın 237 milyonluk indirme sayısını geçerek zirveye oturdu. Yani, ilk 265 günde Call of Duty tarafı PUBG tarafına yaklaşık 13 milyon fark attı. Üstelik elde edilen gelirlerde de herhangi bir sürpriz yok.