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Beklenen oldu: Call of Duty Mobile indirme sayısı ile PUBG Mobile'ı geçti!

OYUN HABERLERİ  | 25.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Call of Duty: Mobile PUBG ile olan rekabette öne geçti. Yeni gelen bir rapora göre Activision yapımı Battle Royale oyunu Call of Duty: Mobile, indirme sayısında PUBG Mobile'ı geride bıraktı.

Beklenen oldu: Call of Duty Mobile indirme sayısı ile PUBG Mobile'ı geçti!

PUBG Mobile'ın ilk çıktığı an dün gibi aklımızda. Tencent tarafından geliştirilen oyun, iOS ve Android cihazlara ilk çıkışını gerçekleştirdiğinde büyük indirme rakamlarına imza atmıştı. Ancak PUBG Mobile bu başarısını fazla sürdüremedi. Oyun içinde artan hile sayısı oyuncuları canından bezdirdi. Oyuncular PUBG Mobile'ın bir alternatifi arıyorken, Activision Call of Duty: Mobile ile oyuncuların karşısına çıktı. Call of Duty: Mobile'a bir şans vermek isteyen oyuncular oyunu indirmeye başladı. Sensortower'ın son raporu ise bu indirme rakamlarının hiç beklenmedik bir düzeye ulaştığını gösterdi.

CALL OF DUTY: MOBİLE, PUBG MOBİLE'I GERİDE BIRAKTI

Call of Duty: Mobile'ın iOS ve Android kullanıcılarına sunulduğunda beri ilk 265 günde ne kadar indirildiğini gösteren bir grafik paylaşıldı. Bu grafiğe göre Call of Duty: Mobile, yaklaşık 250 milyon kez indirildi. Böylece PUBG Mobile'ın 237 milyonluk indirme sayısını geçerek zirveye oturdu. Yani, ilk 265 günde Call of Duty tarafı PUBG tarafına yaklaşık 13 milyon fark attı. Üstelik elde edilen gelirlerde de herhangi bir sürpriz yok.

Call of Duty Mobile

GELİRLERDE CALL OF DUTY: MOBİLE FARK ATTI

Buna göre Call of Duty: Mobile, ilk 265 gün içerisinde PUBG Mobile'a göre %78 daha fazla gelir elde etti. Konu Fortnite olduğunda ise fark yüzde 83 seviyesine çıktı. Hazır Fortnite'dan bahsetmişken, Fortnite'ın indirme sayılarından da bahsetmeden geçmeyelim.

FORTNİTE ÜÇÜNCÜ OLDU

Fortnite indirme sayısı ile iki oyunun yarısına bile yaklaşamadı. Grafiğe göre Fortnite ilk 265 günde sadece 78 milyon kez indirildi. Bunda oyunun Google Play Store'a geç gelmesinin de payı olabilir. Zira Fortnite Google Play Store'a gelene kadar birçok oyuncu oyunu Fortnite'ın resmi sitesi üzerinden indirmek zorunda kalmıştı. Ancak birçok oyuncu da Fortnite'ın PC'de oynanması gerektiği görüşünde. O yüzden oyunun mobilde bir başarı yakalamamış olması sürpriz olmadı.

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