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Beklenen oldu: Samsung, Galaxy Note'un fişini çekti

02.03.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MWC 2022'ye (Mobil Dünya Kongresi) katılan firmalardan biri olan Samsung, Galaxy Note markasını sona erdirmiş gibi görünüyor. Samsung'un akıllı telefon bölümünün başkanı Roh Tae-moon'un gazetecilere verdiği demece göre, Galaxy Note serisi bundan böyle "Ultra" olarak çıkacak.

Beklenen oldu: Samsung, Galaxy Note'un fişini çekti

Samsung Galaxy Note ailesinin artık çıkmayacağına ilişkin uzun bir süre boyunca birçok söylenti ortaya çıktı. Bu söylentiler aslında sürpriz olmadı. Çünkü Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra'dan beri yeni bir Galaxy Note modelini piyasaya sürmedi. Ancak şirket bu yıl farklı bir adım atarak, Galaxy Note ailesinin en önemli parçası olan dahili yuvaya sahip S Pen'i, Galaxy S22 Ultra'ya ekledi. Böylece S22 Ultra, bir nevi yeni bir Galaxy Note modeline dönüştü. Şimdi ise MWC 2022 sırasında Galaxy Note serisinin akıbeti netleşti.

SAMSUNG GALAXY NOTE SERİSİNİ EMEKLİYE AYIRDI

Dailian'a göre, Samsung'un akıllı telefon bölümünün başkanı Roh Tae-moon, MWC 2022'de gazetecilere verdiği demeçte, Galaxy Note'un bundan böyle "Ultra" olarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Haberde, Tae-moon'un en sonuncusu bu ayın başlarında Galaxy S22 Ultra olarak piyasaya sürülen Galaxy S'nin Ultra versiyonuna atıfta bulunduğu belirtildi.

Samsung Exynos

Samsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürpriziSamsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürprizi

Note serisinin sona erdiğine yönelik söylentiler 2020'nin ortalarında gün yüzüne çıkmış ve Samsung'un odağını katlanabilir akıllı telefonlara kaydırmak istediği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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