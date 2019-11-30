HABER

Beklenen sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Sağanak sonrası yollar göle döndü araçlar yolda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. İstanbul’un Anadolu Yakası’nı birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası göle dönen yolda iki otomobil mahsur kaldı.

Araçlar içerisinde bulunan toplam 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplere bağlı kurtarıcı aracıyla göle dönen yoldaki otomobiller de mahsur kalanları kurtarmaya gelen ekipler, kendi çabalarıyla çıkan kişileri güvenli bölgeye çekerek araçları suyun içerisinden çıkarttı.

Yolun göle dönmesine neden olan su birikintisi yaklaşık üç saatlik bir çalışmayla temizlenirken itfaiye erleri de araçların birikintiye girmesine izin vermedi. Yaklaşık bir metrelik su birikintisinin içinde kalan otomobillerde maddi hasar oluştu.

MOTORLU KURYENİN ZOR ANLARI

Bir anda bastıran yağmur da otomobiller kadar motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağmurun ortasında kalan motosikletli kurye, "Vallahi ne olsun, hava kötü yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Motorcuyuz bir de yollar belli" derken bir diğer motosiklet sürücüsü, "İstanbul’u sel götürüyor şu an, vallahi gördüğün gibi ağabey az önce yolda kaldım. Orada saplandım kaldım, durum bu" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
7. Kayseri Film Festivali7. Kayseri Film Festivali
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi!

Otomobil hurdaya döndü! TEM'de korkunç kaza!

Başkent’te takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu

Başkent'te korkunç kaza! Sürücünün kolu koptu!

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Polis kıskıvrak yakaladı! 4 arkadaşın yaptığı pes dedirtti!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

Düzce'de büyük yangın! Fabrika küle döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.