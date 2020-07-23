Beklenen son: Apple iOS 13.5.1'e dönüş yolunu kapattı!

iOS 13.5.1 iPhone cihazlar için yayınlanmış bir ara güncellemeydi. iOS cihazlardaki çeşitli hataları gideren ve güvenlik iyileştirmeleri getiren güncelleme, iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone Xs, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s ve iPhone SE cihazlarına başarıyla indirildi. Ancak Apple iOS 13.5.1 ile birlikte jailbreak dağıtıcılarıyla girdiği amansız mücadele için de bir adım attı. Zira Apple, güvenlik geliştirmeleri sunduğu iOS 13.5.1 güncellemesi ile unc0ver jailbreak tarafından iOS 13.5 cihazların jailbreak işlemlerinde kullanılan bir güvenlik açığını da kapattı. Ancak Apple'ın attığı adımlar bununla da sınırlı kalmadı. Apple şimdi ise iOS 13.5.1'i tamamen gözünden çıkardı.

APPLE İOS 13.5.1'İ TARİHE GÖMDÜ

Apple, iOS 13.5.1'i imzalamayı bıraktı. Böylece iPhone iOS 13.6 güncellemesine geçen iPhone kullanıcılarının iOS 13.5.1 güncellemesine iTunes üzerinden geri dönmelerinin önü kapandı. Yani diğer bir deyiş ile iPhone kullanıcıları önceki yazılıma geri dönemeyecek. Ayrıca eski iPhone cihazları için yayınlanan iOS 12.4.7 güncellemesi de iOS 13.5.1 ile aynı kaderi paylaşmış durumda.