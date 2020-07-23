HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Beklenen son: Apple iOS 13.5.1'e dönüş yolunu kapattı!

Beklenen son: Apple iOS 13.5.1'e dönüş yolunu kapattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.5.1'i imzalamayı bıraktı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi iOS cihazlar için iOS 13.6'yı yayınlayan Apple, çok geçmeden iOS 13.5.1'in önünü kapattı. Böylece iPhone kullanıcılarının iTunes üzerinden iOS 13.5.1'e geri dönme şansı kalmadı.

Beklenen son: Apple iOS 13.5.1'e dönüş yolunu kapattı!

iOS 13.5.1 iPhone cihazlar için yayınlanmış bir ara güncellemeydi. iOS cihazlardaki çeşitli hataları gideren ve güvenlik iyileştirmeleri getiren güncelleme, iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone Xs, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s ve iPhone SE cihazlarına başarıyla indirildi. Ancak Apple iOS 13.5.1 ile birlikte jailbreak dağıtıcılarıyla girdiği amansız mücadele için de bir adım attı. Zira Apple, güvenlik geliştirmeleri sunduğu iOS 13.5.1 güncellemesi ile unc0ver jailbreak tarafından iOS 13.5 cihazların jailbreak işlemlerinde kullanılan bir güvenlik açığını da kapattı. Ancak Apple'ın attığı adımlar bununla da sınırlı kalmadı. Apple şimdi ise iOS 13.5.1'i tamamen gözünden çıkardı.

APPLE İOS 13.5.1'İ TARİHE GÖMDÜ

Apple, iOS 13.5.1'i imzalamayı bıraktı. Böylece iPhone iOS 13.6 güncellemesine geçen iPhone kullanıcılarının iOS 13.5.1 güncellemesine iTunes üzerinden geri dönmelerinin önü kapandı. Yani diğer bir deyiş ile iPhone kullanıcıları önceki yazılıma geri dönemeyecek. Ayrıca eski iPhone cihazları için yayınlanan iOS 12.4.7 güncellemesi de iOS 13.5.1 ile aynı kaderi paylaşmış durumda.

iOS 13.5.1

JAİLBREAK DAĞITICILARINA İOS 13.5.1 İLE ANLAMLI GOL

iOS 13.5.1 güncellemesi çeşitli pil sorunları ve ısınma problemleri ile tanınmıştı. Apple'ın kararı ile birlikte iOS 13.5.1 tüm bu sorunlarıyla, bir daha çıkarılmamak üzere Apple deposuna kaldırıldı. Böylece Apple, jailbreak dağıtıcılarına özellikle unc0ver'a karşı bir gol daha atmış oldu. Apple'ın asıl golü ise eylül ayında yayınlanacak iOS 14 güncellemesi ile atması bekleniyor. Zira iOS 14'ün jailbreak dağıtıcılarına karşı daha güçlü bir yapıda olması muhtemel.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
NEOWISE artık çok daha yakın! Türkiye'den izlenebilecek mi?NEOWISE artık çok daha yakın! Türkiye'den izlenebilecek mi?
Kemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisiKemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NEOWISE kuyruklu yıldızı artık Dünya'ya daha yakın! NEOWISE nasıl görülür? NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek?

NEOWISE artık çok daha yakın! Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ming-Chi Kuo iPhone'ların geleceği için konuştu: Periscope kamera çok yakında!

iPhone'ları bilen adam konuştu, müjdeli haberi verdi!

Galaxy Note 20 öncesi son prova: Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'un yeni katlanırı tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oyun için tasarlandı: Yandan kameralı Lenovo Legion Phone tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bu telefonun kamerası görenleri şaşırtıyor!

Google 1 GB RAM yüklü Android Go telefonları ölüme terk ediyor!

Google bu telefonları ölüme terk ediyor!

Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

Samsung'un yeni amiralini Samsung'tan önce paylaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.