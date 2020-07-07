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  4. Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

Google, Google Plus'ın üzerine son toprağı attı. Geride bıraktığımız yıl Google Plus hesaplarını silen Google, Google Plus'ın fişini tamamen çekerek erişime kapattı. Ancak Google'ın, Google Plus'a alternatif olarak Google Currents adında bir çözümü daha var.

Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

Google sunduğu ürün ve hizmetler kadar, kullanımdan kaldırdığı ürün ve hizmetleriyle de meşhur. Pazarda tutunamayan, tutunsa da hedeflere yaklaşamayan uygulamaları Google mezarlığına defneden Google, bir uygulamasını daha tamamen kapatma kararı aldı; Google Plus'ı.

GOOGLE PLUS'IN FİŞİ ÇEKİLDİ

Google Plus, Facebook'a rakip olarak piyasaya sürülmüştü ve bir çeşit sosyalleşme ağıydı. Fakat Google'ın istediği hedeflere ulaşamayan Google Plus, geçtiğimiz yıl tüm hesapları silerek, yolun sonuna geldiğini açık açık belli etti. Bugün ise Google Plus, tamamen kapatıldı. Fakat eğer bir Google Plus kullanıcısı iseniz veya Google Plus'ı işlevsel buluyorsanız Google Currents'i bir denemelisiniz.

GOOGLE PLUS'IN YERİNE GOOGLE CURRENTS GELDİ

Google Currents, Google Plus'ın yerini alan yeni nesil bir Google uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yetkili isimler, Google Currents'de kurumsal müşterilere yönelik bir iletişim aracı olacağını ve haberlerin yakından takip edilebileceğini belirtiyor. Google Plus gibi sosyal bir ağ olan Google Currents'in bir dezavantajı olduğunu da tam bu noktada söylememiz gerek. Zira, Google Currents'i sadece kurumsal hesaplar kullanabiliyor. Yani kişisel hesapların Google Currents'te yeri yok.

Google Currents

Google Currents'i indirmek ise oldukça basit. iOS için App Store, Android için Google Play Store üzerinden Google Currents araması yaparak Google'ın yeni nesil Google Plus uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz. Tabi kurumsal bir hesabınız olmak şartıyla.

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