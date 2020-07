Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

Google sunduğu ürün ve hizmetler kadar, kullanımdan kaldırdığı ürün ve hizmetleriyle de meşhur. Pazarda tutunamayan, tutunsa da hedeflere yaklaşamayan uygulamaları Google mezarlığına defneden Google, bir uygulamasını daha tamamen kapatma kararı aldı; Google Plus'ı.

GOOGLE PLUS'IN FİŞİ ÇEKİLDİ

Google Plus, Facebook'a rakip olarak piyasaya sürülmüştü ve bir çeşit sosyalleşme ağıydı. Fakat Google'ın istediği hedeflere ulaşamayan Google Plus, geçtiğimiz yıl tüm hesapları silerek, yolun sonuna geldiğini açık açık belli etti. Bugün ise Google Plus, tamamen kapatıldı. Fakat eğer bir Google Plus kullanıcısı iseniz veya Google Plus'ı işlevsel buluyorsanız Google Currents'i bir denemelisiniz.

GOOGLE PLUS'IN YERİNE GOOGLE CURRENTS GELDİ

Google Currents, Google Plus'ın yerini alan yeni nesil bir Google uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yetkili isimler, Google Currents'de kurumsal müşterilere yönelik bir iletişim aracı olacağını ve haberlerin yakından takip edilebileceğini belirtiyor. Google Plus gibi sosyal bir ağ olan Google Currents'in bir dezavantajı olduğunu da tam bu noktada söylememiz gerek. Zira, Google Currents'i sadece kurumsal hesaplar kullanabiliyor. Yani kişisel hesapların Google Currents'te yeri yok.