Beklenen telefon artık gerçek: Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 Lite adı, teknoloji gündemini az buçuk yakından takip edenler için pek de yabancı bir isim değil. Zira günlerdir Xiaomi'nin bu isimle bir akıllı telefon tanıtacağı söylentisi kulaktan kulağa dolaşıyordu. Xiaomi'nin bugün yapacağı etkinlik de bu söylentilerin ayyuka çıkmasında çok büyük rol oynadı. Nitekim, telefon hakkındaki en büyük sızıntı dün geldi. Xiaomi eliyle yapılan bir paylaşım ile Xiaomi Mi Note 10'un ilk görseli ortaya çıkartıldı. Cihazın resmen geleceği artık belliydi ancak soru işaretleri hala devam ediyordu. Mi Note 10 Lite'ın özellikleri nelerdi? Hele fiyatı ne kadar olacaktı?... Bu sorular, Xiaomi'nin biraz önce biten etkinliğinde yanıtlandı.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri arasında 6,47 inç büyüklüğünde Full DH+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekranın tam üst kısmında bir damla çentik yer alıyor. Bu damla çentiğe Xiaomi tarafından telefonun 32 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası yerleştirilmiş. Mi Note 10 Lite'ın kalbinde ise Snapdragon 730G işlemcisi, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu üçlü, Mi Note 10 Lite'ın yüksek performanslı oyunlar ve uygulamaların üstesinden gelmesine yetiyor. Telefon gücünü de 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh değerindeki bataryasından alıyor.