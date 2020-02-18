HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Beklenen telefon göründü! Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

Beklenen telefon göründü! Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile listelendi. Huawei çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Honor'ın MWC20'de tanıtması planlanan Android'li akıllı telefonu, daha tanıtılmadan Honor 9X Lite bir internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Honor 9X Lite'ın ön siparişe açılması ile birlikte fiyatı ve özellikleri de belli oldu. Pek Honor 9X Lite'ın özellikleri neler? Honor 9X Lite'ın fiyatı ne kadar?

Beklenen telefon göründü! Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

Honor, Huawei ile birlikte 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC20) hazırlanıyordu. Fakat koronavirüs salgını, MWC20'ye katılacak diğer şirketleri vurduğu gibi Honor'ı da vurdu. Ancak Huawei ve Honor koronavirüs salgınından etkilenmediğini gösterdi ve 24 şubat'ta kendi sanal etkinliklerini yapacaklarını duyurdu. Bu etkinlikte Honor ve Huawei'nin akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Bu telefonlardan birinin de bugün bir internet sitesinde görüntülenen Honor 9X Lite'ın da bulunması muhtemel.

İŞTE HONOR 9X LİTE'IN ÖZELLİKLERİ

Honor 9X Lite Pakistan'da bir satış mağazasının internet sitesinde görüntülendi. Sitede Honor 9X Lite'ın özellikler listesi de yer aldı. Bu listeye göre Honor 9X'in 'alt' versiyonu olacak olan Honor 9X Lite, 6,5 inç büyüklüğünde FullView bir ekrana sahip. Honor 9X Lite donanım tarafında ise Kirin 710 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin yanında 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honror 9X Lite'ın bataryası ise 3750 mAh gücünde.

Honor 9X lite

Honor 9X Lite'ın özellikleri arasında kameraları dikkatimizi çekiyor. Honor 9X Lite'ın arka kameraları 48 MP ana kameradan ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. 48 MP çözünürlüğünde bir kamera, Lite bir model için gayet güzel bir değer. Telefonun ön tarafında ise 16 MP değerinde bir ön kamera yer alıyor.

HONOR 9X LİTE FİYATI

Bunlar dışında Android 9.0 ve EMUI 9 ile kutusunda çıkacak olan Honor 9X Lite'ın Pakistanlı sitede fiyat bilgisine de yer verilmiş durumda. Buna göre Honor 9X Lite, 207 dolardan (yaklaşık 1250 TL) satışa çıkacak. Honor 9X Lite'ın 24 Şubat'ta internet üzerinden düzenlenecek canlı yayın lansmanında tanıtılması bekleniyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı! Bakın neden...Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı! Bakın neden...
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor honor 9x lite Honor 9X Lite Özellikleri Honor 9X Lite Fiyatı android MWC20 koronavirüs akıllı telefon Huawei

En Çok Okunan Haberler

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak büyük bir kayıpla!

SpaceX internetin geleceği için bir adım daha attı ancak...

Hem Word Hem Excel: Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Bu da yapılır mı: Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı!

Bill Gates Elon Musk'ı hayal kırıklığına uğrattı! Bakın neden...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı!

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.