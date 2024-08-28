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  4. Beklenen yağış başladı! Saat verilmişti... Sadece İstanbul için 'sarı kod' Meteoroloji'nin uyarılarının ardından geldi

Beklenen yağış başladı! Saat verilmişti... Sadece İstanbul için 'sarı kod' Meteoroloji'nin uyarılarının ardından geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 11:30
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı noktalarda sağanak yağışla birlikte dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'da beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" şeklinde bir uyarı yaparken kent için sarı kod da verilmişti. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İstanbul'da hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteoroloji, son hava durumu tahmin raporunda çok sayıda il için yağış uyarısı yapmıştı. Ayrıca İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı verilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyordu. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyordu.

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

İstanbul için hava durumunun, parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyordu. İstanbul için sarı kodlu uyarı yapılmıştı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji'den "İstanbul'da beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" şeklinde yapılan uyarıda şu ifadeler kullanılmıştı:

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Öte yandan İstanbul'da günün adeta gece döndüğü görüldü.

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Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise "İstanbul'da süper hücre oluştu" denilerek bir fotoğraf paylaşıldı.

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BAHÇELİEVLER’DE DOLU ETKİLİ OLDU

İstanbul Bahçelievler’de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu.
Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

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"İSTANBULLULAR BUGÜN ISLANACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbullular bugün ıslanacak. Sabah havaya bakıp aldanmayın şemsiyenizi unutmayın. Öğlen civarında Avrupa Yakası kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olumsuzluk yaratabilir" demişti.

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Şen, bir diğer paylaşımında ise "Bugün İstanbul'da gün boyu yerel sağanak yağmur var. Sıcaklık 30 C yarın ve hafta sonu 28 C ye düşüyor. İzmir 34. Antalya iç kesimler yağmurlu 31 C. Ankara öğleden sonra yerel yağmurlu 29 C. Ülkede bu tür hava şartları Eylül 3-4 ne kadar pek değişmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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