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  4. Beklenen Yeni Monitör Ülkemize Giriş Yaptı!

Beklenen Yeni Monitör Ülkemize Giriş Yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

MSI, monitör piyasasında sağlam bir yer edinen Optix serisinin yeni üyesi Optix MAG272CQR modelini ülkemize getirdi.

Beklenen Yeni Monitör Ülkemize Giriş Yaptı!

144 Hz’lik MAG271CQR modelinin hemen arkasından gelen bu yeni monitör, 165 Hz tazeleme hızıyla öne çıkıyor. 27 inçlik Optix MAG272CQR, ayrıca WQHD çözünürlüğe sahip.

1500R’lik yüksek bir kavis oranıyla gelen yeni monitör, VA panelinde DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını da destekliyor.

Hızlı oyun anlarında yırtılmaları önlemek için AMD FreeSync teknolojisine de sahip olan Optix MAG272CQR, HDR Ready olarak geliyor. Monitörün arkasında yer alan joystick sayesinde de oyunlar için ideal olan birçok ayarı yapmak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
MSI Optix MAG272CQR Monitör

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