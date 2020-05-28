Beklenmedik gelişme! PlayStation 5'in oyunlarını paylaştılar

Sony PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Sony tarafı ise son zamanlarda bir harekete geçmiş durumda. Dün resmi PlayStation 5 sitesini güncelleyen Sony, PS5'in bazı özelliklerini resmi sitesine ekledi. Ayrıca şirkete yakın kaynaklardan gelen duyumlar da Sony'nin haziran ayı içerisinde bir PlayStation 5 tanıtım etkinliği düzenleyeceği yönünde. Üstelik, Sony'nin PlayStation 5 için harekete geçtiğine yönelik elimizde çok güçlü bir kanıt daha var. O kanıt da PlayStation severlerin yakından takip ettiği dergi PlayStation Official Magazine'de yer alıyor.

PLAYSTATİON OFFİCİAL MAGAZİNE PLAYSTATİON 5 OYUNLARINI PAYLAŞTI

PlayStation Official Magazine, geçtiğimiz gün satışa sunulan yeni sayısında PlayStation 5'te yer alacak oyunların bir listesini paylaştı. Dergi, paylaştığı listede 38 adet oyuna yer verdi. Derginin paylaştığı oyunlarda sürpriz bir şekilde The Sims 5 de bulunuyor. Bu oyunların tamamı ise şöyle:

İŞTE PLAYSTATİON 5 OYUNLARI

Madden 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

10.PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9



