HABER
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Beklenmedik gelişme! PlayStation 5'in oyunlarını paylaştılar

TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beklenmedik gelişme! PlayStation 5'in oyunlarını paylaştılar

PlayStation Official Magazine dergisi, PlayStation 5'te yer alacak oyunları açıkladı. PlayStation Official Magazine, PlayStation 5'te yer alacak 38 oyunu PlayStation 5 oyunları listesiyle paylaştı. Listede sürpriz oyunlar mevcut.

Sony PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Sony tarafı ise son zamanlarda bir harekete geçmiş durumda. Dün resmi PlayStation 5 sitesini güncelleyen Sony, PS5'in bazı özelliklerini resmi sitesine ekledi. Ayrıca şirkete yakın kaynaklardan gelen duyumlar da Sony'nin haziran ayı içerisinde bir PlayStation 5 tanıtım etkinliği düzenleyeceği yönünde. Üstelik, Sony'nin PlayStation 5 için harekete geçtiğine yönelik elimizde çok güçlü bir kanıt daha var. O kanıt da PlayStation severlerin yakından takip ettiği dergi PlayStation Official Magazine'de yer alıyor.

PLAYSTATİON OFFİCİAL MAGAZİNE PLAYSTATİON 5 OYUNLARINI PAYLAŞTI

PlayStation Official Magazine, geçtiğimiz gün satışa sunulan yeni sayısında PlayStation 5'te yer alacak oyunların bir listesini paylaştı. Dergi, paylaştığı listede 38 adet oyuna yer verdi. Derginin paylaştığı oyunlarda sürpriz bir şekilde The Sims 5 de bulunuyor. Bu oyunların tamamı ise şöyle:

İŞTE PLAYSTATİON 5 OYUNLARI

  • Madden 21
  • EA Sports NHL 21
  • Moonray
  • Gothic Remake
  • MicroMan
  • Nith’O Infinity Reborn
  • Observer System Redux
  • Path of Exile 2
  • Outriders
  • 10.PsyHotel
  • Quantum Error
  • Rainbow Six Quarantine
  • Rainbow Six Siege
  • Redo! Enhanced Edition
  • A Rat’s Quest: The Way Back Home
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Battlefield 6
  • Chorus
  • Cygni All Guns Blazing
  • Dauntless
  • DiRT 5
  • Dragon Age 4
  • Dying Light 2
  • FIFA 21
  • Godfall
  • Gods & Monster
  • Scarlet Nexus
  • Sniper Elite 5
  • Soulborn
  • Starfield
  • The Elder Scrolls 6
  • The Lord of the Rings Gollum
  • The Sims 5
  • Ultimate Fishing Simulator 2
  • Vampire The Masquerade Bloodlines 2
  • Warframe
  • Watch Dogs Legion
  • WRC 9


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

Trump'a meydan okudu! Aydınlatmaya devam edeceğiz

Buna alışık değiliz: Apple 12 yıl sonra iPhone'ların tarihini değiştirebilir!

Apple'dan iPhone'lar için 12 yıl sonra bir ilk!

Instagram Türkiye'de para kazandıracak!

Instagram Türk kullanıcılara para kazandıracak! Peki nasıl?

Google TikTok'u kurtardı!

Ünlü uygulamayı Google kurtarmış! Bakın nasıl...

Sony PlayStation 5 sitesini güncelledi, PS5'in ilk özelliklerini paylaştı!

Sony'den PlayStation 5 güncellemesi! İlk özelliklerini paylaştı

Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Pablo Escobar'ın kardeşinden dudak uçuklatan iPhone davası!

İlginizi Çekebilir

Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

Trump'a meydan okudu! Aydınlatmaya devam edeceğiz

Buna alışık değiliz: Apple 12 yıl sonra iPhone'ların tarihini değiştirebilir!

Apple'dan iPhone'lar için 12 yıl sonra bir ilk!

Instagram Türkiye'de para kazandıracak!

Instagram Türk kullanıcılara para kazandıracak! Peki nasıl?

Google TikTok'u kurtardı!

Ünlü uygulamayı Google kurtarmış! Bakın nasıl...

Sony PlayStation 5 sitesini güncelledi, PS5'in ilk özelliklerini paylaştı!

Sony'den PlayStation 5 güncellemesi! İlk özelliklerini paylaştı

Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Pablo Escobar'ın kardeşinden dudak uçuklatan iPhone davası!

Uygulamada Aç