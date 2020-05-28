Beklenmedik gelişme! PlayStation 5'in oyunlarını paylaştılar

Sony PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Sony tarafı ise son zamanlarda bir harekete geçmiş durumda. Dün resmi PlayStation 5 sitesini güncelleyen Sony, PS5'in bazı özelliklerini resmi sitesine ekledi. Ayrıca şirkete yakın kaynaklardan gelen duyumlar da Sony'nin haziran ayı içerisinde bir PlayStation 5 tanıtım etkinliği düzenleyeceği yönünde. Üstelik, Sony'nin PlayStation 5 için harekete geçtiğine yönelik elimizde çok güçlü bir kanıt daha var. O kanıt da PlayStation severlerin yakından takip ettiği dergi PlayStation Official Magazine'de yer alıyor.
PlayStation Official Magazine, geçtiğimiz gün satışa sunulan yeni sayısında PlayStation 5'te yer alacak oyunların bir listesini paylaştı. Dergi, paylaştığı listede 38 adet oyuna yer verdi. Derginin paylaştığı oyunlarda sürpriz bir şekilde The Sims 5 de bulunuyor. Bu oyunların tamamı ise şöyle:
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