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Beklenmedik gelişme: Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak! Peki ama neden?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

DxOMark Xiaomi Mi 10'un testlerini yenileme kararı aldı. DxOMark'ın 124 puan verip 'en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon' seçtiği Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark ekibi tarafından Mart ayında tekrar test edilecek ve puanı tekrar hesaplanacak. Peki DxOMark'ın Xiaomi Mi 10 Pro kararının arkasında ne var?

Beklenmedik gelişme: Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak! Peki ama neden?

Xiaomi Mi 10 Pro, fotoğraf ve video yetenekleri ile birçok insanı kendisine çekmeyi başardı. Sadece insanları değil çeşitli otoriteler de Xiaomi Mi 10 Pro'yu etkileyici bulmuş durumdalar. Bu otoritelerden biri de birçok kişinin akıllı telefon almadan önce puanlamasına baktığı DxOMark'tı. Hem Xiaomi hem de DxOMark tarafından yapılan açıklamalar, Xiaomi Mi 10 Pro'nun 124 puan aldığını gösteriyordu. Nitekim, Xiaomi'nin Mi 10 serisi akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlik sonrası DxOMark'ta Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera testlerinin detaylarını paylaştı ve onu şu ana kadar ki en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçti. Xiaomi Mi 10 Pro böylece iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra gibi rakiplerini geride bıraktı. Fakat bugün DxOMark tarafında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark sonuçları

DXOMARK XİAOMİ Mİ 10 PRO'YU TEKRAR TEST ETMEYE KARAR VERDİ

DxOMark ekibi, resmi sitesi üzerinden yaptığı Xiaomi Mi 10 Pro inceleme yazısını bugün beklenmedik şekilde güncelledi. Ünlü test ekibi, Xiaomi Mi 10 Pro'nun bugün ki yazılımıyla değil, önümüzdeki ay yayınlanması planlanan Mart ayı güncellemesinin yüklendiği bir yazılım ile test edildiğini ve bu yüzden iki yazılım arasında farklılıklar olabileceğini söyleyerek testleri tekrar yapmaya karar verdi.

YENİ DXOMARK TESTİ MART'TA YAPILACAK

DxOMark'ın 5 Mart'ta Xiaomi Mi 10 Pro kullanıcılarına sunulması beklenen yeni güncelleme ile birlikte DxOMark'ın yeni bir Mi 10 Pro ile testleri yapacağı düşünülüyor. Testler sonucunda puanlamada bazı değişiklikler olabilecekken, hiçbir değişiklik olmaması da muhtemel.

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