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Beklenmedik sonuç: Apple'ın aklında metaverse yok! Meta gibi düşünmüyor

10.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın, yeni bir çağı başlatabileceği konuşulan metaverse'e nasıl baktığı merak edilirken, sürpriz bir iddia ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa, Apple'ın karma gerçeklik başlığı ile metaverse'ü benimsemesini beklemek şimdilik doğru değil.

Beklenmedik sonuç: Apple'ın aklında metaverse yok! Meta gibi düşünmüyor

Apple, daha önce karma gerçeklik başlığı üretmiş bir şirket değil. Ancak şirketin 2022 yılının ilerleyen dönemlerinde ilk başlığını lanse etmesi yönünde çeşitli iddialar mevcut. Hal böyleyken, insanın aklına "Apple'ın metaverse planları var mı?" sorusu geliyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın son bültenine göre Apple'ın aklında metaverse yok. En azından karma gerçeklik kulaklığı için durum şimdilik böyle.

APPLE'IN BAŞLIĞI İÇİN METAVERSE İHTİMAL DIŞI KALDI

Mark Gurman'a göre, Apple'ın karma gerçeklik başlığı metaverse odaklı olmayacak. Gurman'ın kaynaklarına bakılırsa Apple'ın karma gerçeklik başlığının odak noktası iletişim, içerik görüntüleme ve oyun olacak.

Metaverse

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ANLAŞILAN META GİBİ DÜŞÜNMÜYOR

Apple'ın rakibi Meta ise sanal gerçeklik başlıklarıyla insanların metaverse'e giriş yapabilmesini amaçlıyor. Ancak görüşüne bakılırsa Apple, ilk karma gerçeklik başlığı için Meta gibi metaverse odaklı bir düşünceye sahip değil.

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Peki Apple daha sonra fikrini değiştirir mi? Bunu zamanla göreceğiz.

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Apple
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