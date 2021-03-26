Beklenmedik ziyaretçi, Kanada'da metronun kapanmasına neden oldu

25 Mart'ta sabah saatlerinde ülkenin en büyük şehrindeki Royal York Metro İstasyonu'na giren kunduz, Grenview girişindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

İşe gitmek için koşuşturan kişilerin bu çabasını engelleyen kemirgenin, istasyondaki merdivenin başında beklerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Global News'a konuşan Will Abbott adlı görgü tanığı, Kanada'da 5 sentlik madeni paranın arka yüzünde bir kunduz olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

İlk başta bir kişinin şapkasını düşürdüğünü sandım. Sonra hareket etmeye başladı. Dolayısıyla onun bir hayvan olduğunu anladım. Önce bir dağ sıçanı olduğunu düşündüm çünkü fare olamayacak kadar büyüktü. Sonra kuyruğunu gördüm. Bunun ardından kunduz olduğunu anladım çünkü bir madeni paranın arkasından onu biliyorum.

Toronto Toplu Taşıma Komisyonu'nun sözcüsü Stuart Green ise bir çalışanın, yardım gelene kadar "hayvanın rahatsız edilmemesini sağlamak ve aşağı inmesini önlemek için" kunduzun yanında kaldığını açıkladı.

Green, Toronto Hayvan Hizmetleri'nden görevlilerin sabah 08.00 sularında geldiğini ve hayvanı kurtardığını kaydetti. Kunduz daha sonra yakınlardaki bir sazlığa bırakıldı.

Green, metroya daha önce rakun, geyik, güvercin, keseli sıçan ve hatta yengeç bile girdiğini ancak ilk kez bir kunduzun böyle bir olaya karıştığını söyledi.

