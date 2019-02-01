Beklesin Şubat 2019 Dünya Gündemi

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.

Şubat ayında uluslararası gündemin bazı başlıkları şöyle:

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Astana formatında Türkiye, Rusya, İran 3'lü Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Afrika ülkelerinden Nijerya ve Senegal'deki devlet başkanlığı seçimleri, şubat ayında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

5 Şubat

- Çin, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre " Köpek Yılı"nı geride bırakarak “Domuz Yılı”na girecek. Çin Yeni Yılı’nın temsil eden Bahar Bayramı başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünya genelinde etkinliklerle kutlanacak.

- ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yıllık “Birliğin Durumu” konuşmasını yapacak.

- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te yapılan havan topu saldırısının 25. yıl dönümü törenlerle anılacak.

6 Şubat

- ABD'nin başkenti Washington'da DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

7 Şubat

- ABD yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kongreye sorumlular hakkında yanıt vermesi için tanınan süre dolacak.

- Almanya’da 10 gün sürecek Uluslararası Berlin Film Festivali başlayacak.

- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde MİKTA 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

9 Şubat

- Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 7 gün sürecek Avrupa Gençler Kış Festivali (EYOF) düzenlenecek.