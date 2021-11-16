HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bekleyenlere kötü haber! İptal edildi

Bekleyenlere kötü haber! İptal edildi

16.11.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşe göre Google, katlanabilir akıllı telefonu Pixel Fold'u piyasaya sürmeyecek. Çünkü Digital Supply Chain Consultants'tan (DSCC) Ross Young'a göre, Google, Pixel Fold'u rafa kaldırdı.

Bekleyenlere kötü haber! İptal edildi

Google Pixel Fold, teknoloji basınının gündeminden düşmüyor. Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un ilk başta Pixel 6 serisiyle birlikte geleceğine inanılıyordu. Daha sonra çıkan söylentilerde cihazın 2021'in 4. çeyreğinde tanıtılabileceği ima edilmişti. Son olarak telefonun 2022'de tanıtılabileceğine dair bazı ipuçları keşfedilmişti. Fakat görünüşe bakılırsa Google, artık yakın zamanda katlanabilir bir telefon çıkarmayı planlamıyor.

GOOGLE FOLD RAFA KALDIRILDI

Display Supply Chain Consultants'tan (DSCC) Ross Young'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre Google, Pixel Fold'u rafa kaldırdı ve piyasaya sürmemeye karar verdi. Young, şirketin Pixel Fold için gerekli olan parça siparişlerini iptal ettiğini de söylüyor.

Google Pixel Fold tweeti

Android cihaz mı kullanıyorsunuz? 7 uygulamayı hemen silin!Android cihaz mı kullanıyorsunuz? 7 uygulamayı hemen silin!

Young'ın kaynaklarının iddiasına göre Google, Pixel Fold'un olması gerektiği kadar rekabetçi olmaması konusunda endişe yaşıyor. Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün sunması gerekiyor. Google'ın ise cihazın Samsung Galaxy Z serisi telefonlarla başa çıkacak kadar rekabetçi olduğunu düşünmediği öne sürülüyor.

PIXEL FOLD'UN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Pixel Fold'un ekranının Galaxy Z Fold 3 ile aynı boyutta olması ve 120Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunması bekleniyordu. Z Fold 3'ün aksine Pixel Fold'ta ekran altı kameranın yer alması ise beklenmiyordu. Pixel Fold'un Pixel 6 serisi gibi Google Tensor çipi tarafından destekleneceği söyleniyordu.

Google da telefonunu Google da telefonunu "katlayacak"

Elbette bu, Google'ın gelecekte bir katlanabilir telefon çıkartmasına, hatta bir tanesini Google Pixel Fold olarak adlandırmasına engel değil. Henüz Google'ın doğrulamadığı bu iddia, sadece bu yıl piyasaya sürüleceği söylenen katlanabilir telefonun çıkış yapmayacağını bizlere gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Kod adı Peacock! Çok az bir süre kaldıKod adı Peacock! Çok az bir süre kaldı
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şekere yüzde 25 zam

Şekere yüzde 25 zam

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geri dönüyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geri dönüyor

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmeyince...

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmeyince...

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.