Bekleyenlere kötü haber! İptal edildi

Google Pixel Fold, teknoloji basınının gündeminden düşmüyor. Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un ilk başta Pixel 6 serisiyle birlikte geleceğine inanılıyordu. Daha sonra çıkan söylentilerde cihazın 2021'in 4. çeyreğinde tanıtılabileceği ima edilmişti. Son olarak telefonun 2022'de tanıtılabileceğine dair bazı ipuçları keşfedilmişti. Fakat görünüşe bakılırsa Google, artık yakın zamanda katlanabilir bir telefon çıkarmayı planlamıyor.

GOOGLE FOLD RAFA KALDIRILDI

Display Supply Chain Consultants'tan (DSCC) Ross Young'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı raporuna göre Google, Pixel Fold'u rafa kaldırdı ve piyasaya sürmemeye karar verdi. Young, şirketin Pixel Fold için gerekli olan parça siparişlerini iptal ettiğini de söylüyor.

Young'ın kaynaklarının iddiasına göre Google, Pixel Fold'un olması gerektiği kadar rekabetçi olmaması konusunda endişe yaşıyor. Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün sunması gerekiyor. Google'ın ise cihazın Samsung Galaxy Z serisi telefonlarla başa çıkacak kadar rekabetçi olduğunu düşünmediği öne sürülüyor.

PIXEL FOLD'UN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Pixel Fold'un ekranının Galaxy Z Fold 3 ile aynı boyutta olması ve 120Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunması bekleniyordu. Z Fold 3'ün aksine Pixel Fold'ta ekran altı kameranın yer alması ise beklenmiyordu. Pixel Fold'un Pixel 6 serisi gibi Google Tensor çipi tarafından destekleneceği söyleniyordu.

Elbette bu, Google'ın gelecekte bir katlanabilir telefon çıkartmasına, hatta bir tanesini Google Pixel Fold olarak adlandırmasına engel değil. Henüz Google'ın doğrulamadığı bu iddia, sadece bu yıl piyasaya sürüleceği söylenen katlanabilir telefonun çıkış yapmayacağını bizlere gösteriyor.

