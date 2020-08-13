HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Bekleyiş sona erdi: A Total War Saga: TROY Epic Games Store'da ücretsiz olarak yayınlandı!

Bekleyiş sona erdi: A Total War Saga: TROY Epic Games Store'da ücretsiz olarak yayınlandı!

OYUN HABERLERİ  | 13.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

A Total War Saga: TROY Epic Games'e ücretsiz olarak sunuldu. SEGA'nın aylardır beklenen oyunu A Total War Saga: TROY'u ücretsiz olarak indirmek için ise acele etmeniz şart. Peki A Total War Saga: TROY ücretsiz indirmesi nasıl yapılır?

Bekleyiş sona erdi: A Total War Saga: TROY Epic Games Store'da ücretsiz olarak yayınlandı!

A Total War Saga: TROY, çıkışı aylar öncesinden belli olan bir oyundu. Epic Games ile yapılan anlaşma çerçevesinde Epic Games Store'a gelmesiyle birlikte ücretsiz olma sözü veren oyun, bu sözünü yerine getirdi. Normal fiyatı 215 TL olan A Total War Saga: TROY, bugün itibarıyla Epic Games Store'daki yerini aldı.

A TOTAL WAR SAGA: EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği A Total War Saga: TROY, adından da anlaşılacağı üzere Truva savaşını ve Yunan Mitolojisini kendisine konu ediniyor. İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı'nı deyim yerindeyse yeniden canlandırıyor. Böylesine derin bir hikayesi olan A Total War Saga: TROY'u indirmek için ise elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

A Total War Saga TROY

Epic Games Store'da A Total War Saga: TROY, sadece 24 saat boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Yani, yarına kadar oyunu Epic Games Store kütüphanenize eklemeniz gerekecek. Oyun kütüphanenize eklendikten sonra ise sonsuza kadar sizin olacak. Oyunu indirmek ise gayet basit.

A TOTAL WAR SAGA: TROY EPİC GAMES'TEN NASIL İNDİRİLİR?

  • A Total War Saga: TROY'a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
    EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Aşağıdaki linke tıklayın ve A Total War SAGA: TROY'un Epic Games Store sayfasına gidin.
    EPİC GAMES ÜCRETSİZ A TOTAL WAR SAGA: TROY İNDİRME SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
  • Oyunu 24 saat içinde kütüphanenize eklemenizle birlikte A Total War Saga: TROY sonsuza dek sizin olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleriBİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel cuma ürünleri
EA Access Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatlarıEA Access Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs uyarısı
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Olay itiraf! Cinsel istismarın sonucu...
Olay itiraf! Cinsel istismarın sonucu...
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
Yazın en çok beklenen indirimleri başladı!
Yazın en çok beklenen indirimleri başladı!
FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!
FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!
Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!
Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!
Herkesin konuştuğu o oyun sosyal medyada da olay oldu!

Diğer Haberler

Steam Oyun Festivali'nin tarihi belli oldu iddiası!
Oyuncuların dört gözle beklediği festivalin tarihi ortaya çıktı!
Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox kontrolcüsü sızdırmış olabilir!
Yeni Xbox'ın çıkış tarihi için ilginçlikle dolu teori!
Beklenen an geldi: EA Access Türkiye fiyatları açıklandı!
EA Access Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatları
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı Xbox Series S, Xbox kontrolcüsüyle ortaya çıktı!
PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı en büyük rakibi doğrulandı!
NBA 2K21'in ilk oynanış fragmanı yayınlandı! İşte NBA 2K21 ile gelecek yenilikler
NBA tutkunlarını heyecanlandıran fragman yayınlandı!
PS5'in kontrolcüsü DualSense siyaha büründü!
PS5'in en önemli yardımcısı siyaha büründü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.