Bekleyiş sona erdi: A Total War Saga: TROY Epic Games Store'da ücretsiz olarak yayınlandı!

A Total War Saga: TROY, çıkışı aylar öncesinden belli olan bir oyundu. Epic Games ile yapılan anlaşma çerçevesinde Epic Games Store'a gelmesiyle birlikte ücretsiz olma sözü veren oyun, bu sözünü yerine getirdi. Normal fiyatı 215 TL olan A Total War Saga: TROY, bugün itibarıyla Epic Games Store'daki yerini aldı.

A TOTAL WAR SAGA: EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği A Total War Saga: TROY, adından da anlaşılacağı üzere Truva savaşını ve Yunan Mitolojisini kendisine konu ediniyor. İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı'nı deyim yerindeyse yeniden canlandırıyor. Böylesine derin bir hikayesi olan A Total War Saga: TROY'u indirmek için ise elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Epic Games Store'da A Total War Saga: TROY, sadece 24 saat boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Yani, yarına kadar oyunu Epic Games Store kütüphanenize eklemeniz gerekecek. Oyun kütüphanenize eklendikten sonra ise sonsuza kadar sizin olacak. Oyunu indirmek ise gayet basit.

A TOTAL WAR SAGA: TROY EPİC GAMES'TEN NASIL İNDİRİLİR?