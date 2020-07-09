Bekleyiş sona erdi: FIFA 21 ön siparişe açıldı! FIFA 21 fiyatı ne kadar?

FIFA 21, geçtiğimiz günlerde EA Sports tarafından tanıtılmıştı. Aslında buna tam tanıtım demek de epey güç zira EA Sports, FIFA 21'e dair kısa bir video yayınlayarak oyunun geleceğini duyurmuştu. Yani oyunun detaylarına, en önemlisi FIFA 20'ye göre aldığı geliştirmelere dair herhangi bir bilgi yoktu. Ancak bu video bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetmişti. Onların, en azından PlayStation oyuncularının heyecanını dindirecek haber bugün geldi.

FIFA 21 PS4 İÇİN ÖN SİPARİŞE ÇIKTI

Sony PlayStation FIFA 21 için yeni bir adım attı. PlayStation attığı adım ile birlikte FIFA 21'İ PS4 sahipleri için ön siparişe sundu. Bu karar ile birlikte bugünden itibaren PS4 kullanıcıları, oyunu erkenden satın alabilecek. Üstelik bazı sürprizlerden de yararlanabilecekler.

FIFA 21 PS4 FİYATI NE KADAR?

FIFA 21 Standart Sürümü fiyatı - 499 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü fiyatı - 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürümü fiyatı - 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 21 PS4 versiyonu, 9 Ekim tarihinde oynanabilecek. Tabi ki bu Standart Sürüm satın alan FIFA 21 fanları için geçerli. FIFA 21 Şampiyonlar Ligi Sürümü'nü ve Ultimate Sürümü'nü satın alanlar ise oyuna 3 gün erkenden erişebilecek.

