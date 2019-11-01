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Beko'nun "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

Beko'nun "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi

ESKİŞEHİR (AA) - Beko'nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla başlattığı "Yeni 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında Eskişehir'de mağaza açılışı yapıldı.

"Beko yeni 100 kadın bayisini arıyor" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bayi ekosistemine katılan Nilgün Küçükçavdar'ın mağazasının açılışına Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Beko Türkiye Satış Direktörü Arel Atakol katıldı.

Atakol, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlarımızla birlikte mağazalarımızı arıyoruz. Tam destek veriyoruz. Koçluk desteği ve kira desteği veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki bayilerimizde erkek kadın oranını aynı seviyeye getirebilmek. 100 kadın projesi elbette bir slogan. Eskişehir'den yoğun talep var. Bugün açılacak bayimizle birlikte 2019 sonuna kadar 20 bayi açmayı hedefliyoruz." dedi.

Beko, bugüne kadar 880 başvurunun yapıldığı proje çerçevesinde girişimcilere, mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilik eğitiminden mentorlüğe kadar maddi ve manevi pek çok destek sağlıyor.

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