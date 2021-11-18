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Bekorot kimdir, gerçek ismi nedir? Berk Şençelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

18.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan Bekorot kullanıcı ismindeki Berk Şençelik ile ilgili Twitter’da sin-kaflı ifadelerle hashtag (Etiket) açıldı. Bekorot, ismi Türkiye gündeminde Trending Topic (TT) oldu.

Bekorot kimdir, gerçek ismi nedir? Berk Şençelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Hakkındaki iddialara sosyal medyadan yanıt veren Bekorot kullanıcı adındaki Berk Şençelik, yaptığı açıklamada, ‘’Beni FETÖ ile ilişkilendirmeye, tacizci ve dolandırıcılık yaftası yapıştırmaya kalkıyorlar. Bunların hepsi bot hesaplarla yapılmış, itibar suikastıdır. Olayı yargıya taşıyacağım’’ diyerek, tepki gösterdi.

BEKOROT (BERK ŞENÇELİK) KİMDİR?

2 Aralık 1996’da Bursa’da doğan Berk Şençelik, sosyal medyada Bekorot olarak tanınıyor. Bursa’da okuyan Berk Şençelik, sosyal medya uzmanlığı yapıyor.

Twitter’da dolandırıcılık ve taciz iddiasıyla suçlanan Bekorot ismindeki Berk Şençelik, yaptığı açıklamada, ‘’Twitter’da sahte ve bot hesaplarla, adımı karalama operasyonu başlatılmıştır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bunları kabul etmiyorum. Kişilik suikastı yapıyorlar. Avukatlarımla ve gerekli yerlerle görüştüm. Olayı yargıya taşıyacağım. Yargı önünde bu kişilerle hesaplaşacağım’’ dedi.

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