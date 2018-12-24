HABER

'Bel ağrıları 15 dakikalık egzersizle çözülebilir'

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

HAREKETSİZ yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte bel ve omurga rahatsızlıkları da giderek artıyor.

'Bel ağrıları 15 dakikalık egzersizle çözülebilir'

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - HAREKETSİZ yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte bel ve omurga rahatsızlıkları da giderek artıyor. Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, basit egzersizler ile birçok ağrının giderilebileceğini ifade etti ve "Hastalara 15 dakika kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz" dedi.
Sürekli aynı pozisyonda oturma nedeniyle bel ve omurgaya binen yükün rahatsızlıkları tetiklediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, "Ofis hayatıyla birlikte bel ağrıları arttı. Çünkü insanlar ofislere giriyorlar, uzun süre aynı pozisyonda çalışıyorlar. Belli pozisyonda çalışmak belli tembelliği de beraberinde getiriyor. Bir çekmeceye bile yerinizden kalkmadan ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zaten hareket etmeyen sertleşmiş kaslarınızı biraz daha germeye sevk ediyorsunuz. Dolayısıyla da orada ağrılar oluyor" diye konuştu.
'15 DAKİKALIK EGZERSİZ YETERLİ'
Bel ağrılarının çok çeşitli nedenleri olduğunu ve ameliyatın her zaman şart olmadığını belirten Prof. Dr. Küçükoğlu, "Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. İlla ameliyat gerekmez. Burada kişinin kendisine düşen sorumluluklar vardır. Çünkü vücut ona emanettir. O emaneti çok iyi bir şekilde kullanması gerekir. Bunun için de günlük yapabileceği 15 dakika kaslarını güçlendirecek, özellikle bacak kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz" ifadelerini kulandı.
'OTURDUĞUMUZ KOLTUK ÖNEMLİ'
Bel ve omurga sağlığını korumanın bir diğer önemli noktasının da koltuk seçimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Küçükoğlu, Herkesin kendisine uygun koltuğu kullanması ve oturma pozisyonuna dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Kişinin oturduğu koltuğun kendisine özgün olması lazım. Kimimiz uzun, kimimiz kısa boylu, kimimiz biraz kilolu. Dolayısıyla hepimizin oturma durumuna alışkanlık göstermemiz lazım. Burada mutlakla ayaklarımızın yere değmesi gerekiyor ve dizlerin kalçanın hafif aşağısında oturarak, rahat pozisyon alması gerekiyor. Bir de önemli olan oturduğunuzda bel yukarısının ağırlığı belinize biniyor. Fıtıkların en çok görüldüğü yerler de belin alt noktaları. 5 tane bel omuru olduğunu düşündüğünüzde 5’inci omurla kuyruk kemiğinin bulunduğu kemiğin üstü. Biz sakrum diyoruz oraya. Dolayısıyla oturduğunuzda burası daha yük altında kalıyor. Onun için rahat oturulmalı ve zaman zaman üst taraflarını bir yere yaslamalılar" değerlendirmelerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

'Bel ağrıları 15 dakikalık egzersizle çözülebilir''Bel ağrıları 15 dakikalık egzersizle çözülebilir''Bel ağrıları 15 dakikalık egzersizle çözülebilir'

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Nöral terapi bu 12 hastalığa iyi geliyorNöral terapi bu 12 hastalığa iyi geliyor
Çocuklarda en sık görülen 7 tehlikeli hastalık!Çocuklarda en sık görülen 7 tehlikeli hastalık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Güçlü bir hafıza için bunları tüketin

Güçlü bir hafıza için bunları tüketin

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Kışın cilt kuruluğu nasıl önlenir?

Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Yeni yılı karşılarken bunları dikkate alın!

Mukopolisakkaridoz nedir? Mukopolisakkaridozun belirtileri nasıl olur, tedavisi var mıdır?

Mukopolisakkaridoz nedir? İşte belirtileri...

Nöral terapi nedir? Nöral terapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Nöral terapi bu 12 hastalığa iyi geliyor

Çocuklarda sık görülen tehlikeli hastalıklara dikkat!

Çocuklarda en sık görülen 7 tehlikeli hastalık!

Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı: 'Sizi koyun haline getiriyor'

'Sizi koyun haline getiriyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.