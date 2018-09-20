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Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, ağrılarının artması sonrasında 'Kara Hekim derdine derman olur' sözüne inandı ve şifacıya gitti. 'Kara Hekim' lakaplı kişi tarafından çekiç ve kazıkla uygulanan sözde tedavi yöntemi Aykut'un felç geçirmesine sebep oldu.

Bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, sigortası ve maddi imkanları olmadığı için komşusunu dinledi. Ağrıları artınca, 'Kara hekim derdine derman olur' diyen komşusunu dinleyip, kendince geliştirdiği sözde tedavi yöntemini uygulayan şifacıyla buluştu.

ÇANTASINDAN ÇEKİÇ VE KAZIK ÇIKARDI

Show TV'de yer alan habere göre 'Kara hekim' onu yere yatırdı önce sert bir masaj yaptı ardından da çantasından kazık ve çekiç çıkartıp o insanlık dışı sözde tedaviyi uygulamaya başladı.

Uygulama sırasında Aykut'un ağrıları şiddetlendi, durumda bir tuhaflık olduğu belliydi. Aykut, acı içinde bağırmaya başlayınca şifacı, 'Daha dur yeni başlıyoruz, fizik tedavi yapıyoruz burada' dedi.

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"İKİ GÜN SONRA BANA DUA EDECEKSİN"

Çekiçle sanki tahtaya vurur gibi vuran 'Kara Hekim' Temel Aykut'u daha da hasta etmekle kalmadı bir üstüne para aldı.

Ağrıları şiddetlenen Aykut, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumun ciddiyeti de o zaman ortaya çıktı. Temel'in damarlarında zedelenme olmuş, kısmi felç geçirmişti.

Temel Aykut, 'Kara Hekim' lakaplı şifacıdan şikayetçi oldu.

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istanbul bel fıtığı şifacı kara hekim

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kaçıncı yüzyıldayız bea?
DAHA NE İSTİYORSUN ADAM KAZIKLAMIŞ ...
TEMEL AYKUTU İYİLEŞTİRELİM Kİ 2 GÜN SONRA KARA HEKİME DUA EDECEK DAHA BE YA...
bu adamı hastaneler almamalı bence gitsin kara hekimler koca karılar komşular çare olsun buna.
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istanbul gibi kurtların cirit attigi sehirde bu koyun akıllı nasil yaşıyor merak ettim doğrusu
Bu millete ne oldu? adam elinde çekiç kazık çakıyor bir yerine üzerine para alıyor ancak iki üç gün sonra uyanıyor vatandaş oda giden paranın acısıyla yoksa uyanmayacak.
KAZIK ÇI YI DA DINLEMEK LAZIM
ülkede bu kadar gerizekalı doktor olursa (iyi olanlar alınmasın) millet çareyi böyle şeylerde arar.
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