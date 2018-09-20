Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, sigortası ve maddi imkanları olmadığı için komşusunu dinledi. Ağrıları artınca, 'Kara hekim derdine derman olur' diyen komşusunu dinleyip, kendince geliştirdiği sözde tedavi yöntemini uygulayan şifacıyla buluştu.
ÇANTASINDAN ÇEKİÇ VE KAZIK ÇIKARDI
Show TV'de yer alan habere göre 'Kara hekim' onu yere yatırdı önce sert bir masaj yaptı ardından da çantasından kazık ve çekiç çıkartıp o insanlık dışı sözde tedaviyi uygulamaya başladı.
Uygulama sırasında Aykut'un ağrıları şiddetlendi, durumda bir tuhaflık olduğu belliydi. Aykut, acı içinde bağırmaya başlayınca şifacı, 'Daha dur yeni başlıyoruz, fizik tedavi yapıyoruz burada' dedi.
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Çekiçle sanki tahtaya vurur gibi vuran 'Kara Hekim' Temel Aykut'u daha da hasta etmekle kalmadı bir üstüne para aldı.
Ağrıları şiddetlenen Aykut, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumun ciddiyeti de o zaman ortaya çıktı. Temel'in damarlarında zedelenme olmuş, kısmi felç geçirmişti.
Temel Aykut, 'Kara Hekim' lakaplı şifacıdan şikayetçi oldu.
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