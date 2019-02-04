Bel ağrısı deyip geçmeyin

Dr. Ahmet Çapar, “Bel ağrıları stres, yoğun tempo, duruş bozukluğu, uzun süre araç kullanımı ve oturma sırasında duruş bozukluğu ile tetiklenir. Sigara kullanımı, kan akımı ve kanda taşınan oksijen miktarını azaltarak omurlar arasındaki disklerin yapısını bozar” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çapar bel ağrıları ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Dr. Çapar “Baş ağlarından sonra en sık gözlenen kas iskelet sistemi ağrılarının sık görülen nedenlerinden biri olan bel ağrısı, hastaların yaşam kalitesini bozan ve iş gücü kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. İnsanların yüzde 85 ‘i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşamaktadır. Genellikle 30-45 yaş aralığında görülen bel ağrısı en çok ev hanımlarında, yöneticilerde ve ofis çalışanlarında gözlenir. Bel ağrıları stres, yoğun tempo, duruş bozukluğu, uzun süre araç kullanımı ve oturma sırasında duruş bozukluğu ile tetiklenir” dedi.

“Sigara kullanımı bel ağrısı yapıyor”

Uz. Dr. Ahmet Çapar , bel ağrısının birçok nedeni olduğunu söyleyerek, “Beldeki kaslara ve bağlara aşırı ya da ani yüklenme, fazla kilo ve hareketsiz yaşam, yoğun stres, genellikle zamanının yüzde 50 ‘ den fazlasında oturarak çalışmak zorunda kalmak, yanlış sandalye ve yatak tercihi, oturuş ya da duruş bozukluğu bel bölgesindeki kaslarda ve bağlarda zedelenmeye neden olur” diye konuştu.