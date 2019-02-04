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Bel ağrısı deyip geçmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Dr.

Dr. Ahmet Çapar, “Bel ağrıları stres, yoğun tempo, duruş bozukluğu, uzun süre araç kullanımı ve oturma sırasında duruş bozukluğu ile tetiklenir. Sigara kullanımı, kan akımı ve kanda taşınan oksijen miktarını azaltarak omurlar arasındaki disklerin yapısını bozar” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çapar bel ağrıları ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Dr. Çapar “Baş ağlarından sonra en sık gözlenen kas iskelet sistemi ağrılarının sık görülen nedenlerinden biri olan bel ağrısı, hastaların yaşam kalitesini bozan ve iş gücü kaybına neden olan önemli bir sağlık sorunudur. İnsanların yüzde 85 ‘i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşamaktadır. Genellikle 30-45 yaş aralığında görülen bel ağrısı en çok ev hanımlarında, yöneticilerde ve ofis çalışanlarında gözlenir. Bel ağrıları stres, yoğun tempo, duruş bozukluğu, uzun süre araç kullanımı ve oturma sırasında duruş bozukluğu ile tetiklenir” dedi.

“Sigara kullanımı bel ağrısı yapıyor”
Uz. Dr. Ahmet Çapar , bel ağrısının birçok nedeni olduğunu söyleyerek, “Beldeki kaslara ve bağlara aşırı ya da ani yüklenme, fazla kilo ve hareketsiz yaşam, yoğun stres, genellikle zamanının yüzde 50 ‘ den fazlasında oturarak çalışmak zorunda kalmak, yanlış sandalye ve yatak tercihi, oturuş ya da duruş bozukluğu bel bölgesindeki kaslarda ve bağlarda zedelenmeye neden olur” diye konuştu.

Bunun yanında sigaranın, kan akımı ve kanda taşınan oksijen miktarını azaltarak omurlar arasındaki disklerin yapısını bozduğunu belirten Dr. Çapar, bu nedenle sigara kullanımının bel ağrısı ve fıtık oluşumunda en önemli risk faktörleri olduğunu ifade ederek, şu konulara dikkat çekti:
‘’ Bel ağrısı sanıldığı gibi sadece ağır kaldıran ya da ağır işte çalışanlarda görülmez. Masa başında çalışanlar ve ofis çalışanları günün büyük bölümünü oturarak geçirirler ve oturma pozisyonu sırasında bel bölgesindeki bağlarla birlikte disklere vücut ağırlığının yaklaşık 2-3 katı yük biner. Eğer 1 saatlik aralıklarla 5 dakikalık ayağa kalkma ve yürüme molaları verilmez ise bel bölgesindeki bağlar ve disklere fazla yük bindiği için bu dokuların kanlanması, beslenmesi ve esnekliği bozulur. Kanlanması, beslenmesi ve esnekliği kaybolan dokuda yapışıklıklar, gerginlikler ortaya çıkar ve bu durum bel ağrısı olarak hissedilir."

“Her bel ağrısı fıtık değildir”
Bel ağrısı olmayan sağlıklı kişilere Mr çekildiğinde yüzde 80-90 oranında Mr’ da bel fıtığı çıktığı görüldüğünü anlatan Dr. Çapar, ‘’ Yani belinde sorun yaşamayan insanlara da Mr çekildiğinde bel fıtığı tespit ediliyor. Ancak ağrının çok büyük bir bölümü fıtıktan kaynaklanan bir durum değildir. Buradaki önemli nokta yapılan muayene ile Mr’ da görüntülenen fıtığın gerçekten ağrı yapıp yapmadığının tespit edilmesidir. Çünkü belde ağrı yapan tek doku fıtık değildir. Bel ağrılarının sadece yüzde 3 ‘ ü fıtıktan kaynaklanırken yüzde 90-95’ inin nedeni bel bölgesinde bulunan kas, tendonları saran zar, kemikleri birbirine bağlayan bağların zedelenmesinden kaynaklanmaktadır. Burada önemli olan ağrının kaynağını tespit ederek, doğru ve zamanında müdahale etmektir" diye konuştu.

Bel fıtığında ameliyat şart mı?
Dr. Ahmet Çapar, ‘’ Bel fıtığında ameliyat olma durumu fıtığın evresine bağlıdır. Yırtılmamış fıtıklarda operasyonsuz tedavi yöntemleri oldukça başarılıdır. Uygun fizik tedavi ve egzersiz ile birlikte Manuel Terapi, Proloterapi, Nöralterapi, Kuru İğneleme, Ozon Tedavi yapıldığında hastanın fıtığı yırtılmamış, hasta da idrar kaybı, büyük abdest tutamama şikayetleri yoksa bel bölgesindeki ağrılar yüzde 90-95 oranında tedavi edilebilmektedir” şeklinde konuştu.

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