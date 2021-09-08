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Bel ağrısı için gitti, ayağa kalkamadı

08.09.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de bel ağrısı için başvurduğu hastanede yapılan ağrı kesici iğne sonrası ayağı kalkamayan Tahir Turan, doktor hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Bel ağrısı için gitti, ayağa kalkamadı

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Tahir Turan (43), iddiasına göre bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalçasından ağrı kesici iğne yapılınca ağrısı artmaya devam ederek ayağa kalkamadı.

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"BEL AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GİTTİM"

Farklı bir hastaneye giden Turan, ağrısının artmasının ve ayağı kalkamamasının yapılan iğneden kaynaklı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı. Turan, “Bel ağrısı şikayeti ile Hopa Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gittim. Acildeki doktor, kalçamdan ağrı kesici iğne yapılmasını istedi. Hemşire iğnemi yaptı. Bir anda ayağım yanmaya başladı. Hastaneden ayrılarak eve geldim. Evde de bacağımda çok şiddetli bir yanma hissettim. O andan sonra bacağımı oynatamadım. İğne sırasında olduğunu düşündüm. Tekrar hastaneye gittim, bu defa tablet ağrı kesici verdiler içtim ama bacağımda yanma hızla artmaya devam etti. Ağrılarım bir türlü dinmeyince bu defa Rize Devlet Hastanesine gittim. Yapılan tahlil sonrası ’Kalçanıza enfeksiyonlu iğne yapılmış ve bu sebeple ayağınızda ağrılar bir süre daha devam edecek’ denildi" dedi.

33 GÜN SÜREN AĞRILARI DİNMEDİ

Yazılan reçete sonrası hastaneden ayrıldığını anlatan Turan, 33 gün süren ağrıları dinmeyince soluğu Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı. Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki M.A. isimli doktordan şikayetçi olan Turhan, kararı yargının vermesini bekliyor. Öte yandan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Artvin
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