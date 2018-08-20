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Bel ağrısı nedenleri nedir? Bel ağrısı çeşitlerinden inflamatuvar bel ağrısına dikkat! Bel ağrısına ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

Bel ağrısı nedenleri bel ağrısı çeşitlerini etkileyebilir. Eğer geçmeyen bir bel ağrısı sebebiyle uzun süredir acı çekiyorsanız bu konunun üzerine eğilmeniz büyük önem taşımaktadır. Pek çok hasta bel ağrısına ne iyi gelir? sorusu ile çözüm bulmaya çalışsa da uzun süredir devam eden bel ağrısı çekenlerin doktor kontrolünden geçmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bazı bel ağrısı çeşitlerinde erken teşhis çok önemlidir. Mesela inflamatuvar bel ağrısı bunlardan biridir.

Bel ağrısı nedenleri nedir? Bel ağrısı çeşitlerinden inflamatuvar bel ağrısına dikkat! Bel ağrısına ne iyi gelir?

İnflamatuvar bel ağrısında erken tanının önemine dikkat çeken uzmanlar, 40 yaşın altında ve 3 aydan uzun süren bel ağrısı yaşayan kişileri, bir romatoloji uzmanına gitmeleri konusunda uyarıyor.

Günümüzde inflamatuvar bel ağrısı sıklıkla mekanik bel ağrısıyla karıştırılıyor. İnflamatuvar bel ağrısını mekanik bel ağrısından ayıran önemli farklılıklar bulunmaktadır. İnflamatuvar bel ağrısı ağırlıklı olarak 40 yaşın altındaki kişilerde görülmekte, ağrılar üç aydan uzun sürmekte ve istirahatla geçmemektedir. Bel ağrısının özellikle gecenin ikinci yarısından itibaren hastaları uyandırması ve hastaların sabahları 30 dakikadan uzun süren tutukluk yaşamaları da inflamatuvar bel ağrısı belirtileri arasında yer almaktadır. İnflamatuvar bel ağrısının etkileri zamanla daha da kötüleşebileceğinden uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekiyor.1-2 Hastaların hayatını duygusal, fiziksel ve sosyal açılardan olumsuz etkileyen inflamatuvar bel ağrısı uzun dönemli veya kalıcı olabiliyor.

İnflamatuvar bel ağrısı, mekanik bel ağrısının tersine istirahatle artar, egzersiz ve fiziksel aktivite ile azalır.

Mekanik bel ağrısı genellikle “zonklama” veya “acıma” olarak tanımlanmaktadır. Mekanik bel ağrıları hareketle kötüleşirken, istirahat ettikçe düzelmekte ve genellikle zorlanma veya yaralanmalardan kaynaklanmaktadır.

Uzmanlar mekanik ve inflamatuvar bel ağrısı ayrımının mümkün olan en kısa sürede yapılarak doğru tanının konulmasının önemli olduğunu ve hastaların bir romatoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

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