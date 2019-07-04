“Bel ağrısı tedavisi için tespit doğru yapılmalı”

İSTANBUL,(DHA) -Toplumdaki insanların yüzde 90’ın bel ağrısı sıkıntısı yaşadığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu bel ağrısının nedeninin tespitinin doğru yapılmasının gerekliliği ve uygulanan yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Öncelikle bel ağrısının nedeninin tam olarak ortaya konması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, "Tanı tam olarak konduktan sonra tedavinin başarı şansı çok yükselir. Bel ağrısının tedavisinde birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan hastanın durumuna en uygun olanı seçmek gerekmektedir. İlaç, istirahat, fizik tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse, kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları çok sık olarak kullanılır. Ameliyat son çaredir” dedi.

TEDAVİ İÇİN ÜÇ YÖNTEM

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin tedavi için uygulandığını belirten Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bu noktada Artcure Deri uygulamasının bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem olduğunu ifade ederek, “Yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat kesin yatak istirahati yaptıktan sonra, kendisi bantları sökerek uygulamayı sona erdirerek, banyo yapabilir” diye açıklamada bulundu.