Bel ağrısına 'çimento' yöntemi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - OMURGA ve kemiklerde yaşanan çeşitli hastalıklarda son yıllarda ilginç bir yöntem kullanılıyor. Metin metakrilat denilen ve 'çimento' olarak adlandırılan madde cerrahi bir operasyon ile hastalara enjekte ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, özellikle yaşlılar ve kemik erimesi hastalığı olanların korkulu rüyası omurga kırıklarının yaklaşık 10 dakikalık bir operasyonla tedavi edilebildiğini söyledi. Doç. Dr. Murat Altaş, lokal anesteziyle yapılan operasyondan 3-4 saat sonra hastanın ayağa kalkıp evine gidebildiğini söyledi. Uygulama hakkında bilgi veren Doç. Dr. Altaş, "Bizim çimento ya da 'metin metakrilat' dediğimiz bir madde var. Bu madde, bugüne kadar kalça veya dizdeki eklem ameliyatlarında ve beyin cerrahisinde kafatasının yeniden onarılmasında kullanılıyordu. Son yıllarda omurgada da kullanmaya başladık. Önce Fransa'da, ardından Amerika'da kanserli hastalarda uygulandı. Şimdi artık Türkiye'de de kullanılıyor" dedi.

UYGULAMA 10 DAKİKA SÜRÜYOR

Çimento uygulamasının toplam on dakika sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Altaş, "Bu uygulamaya 'Vertebro Plasti' deniliyor. İşlem, ameliyathane koşullarında yapılıyor. Röntgen cihazı eşliğinde kırık omurgayı görerek, içine bir iğneyle giriyoruz. Bu iğnenin içinden sıvı halindeki çimentoyu omurların içine enjekte ediyoruz. Verdiğimiz sıvının nerelere gittiğini, röntgen aletinden kontrol ediyoruz. Bu işlemden sonra hastayı servise yolluyor, yarım saat içinde de ayağa kaldırıyoruz. Gün içinde kontrol filmlerini çektikten sonra evine yolluyoruz" diye konuştu.

SONUÇ YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Doç. Dr. Altaş, operasyon sonucunun yüz güldürücü olduğunu belirterek, "Burada hedeflenen sonuç ağrının giderilmesi ve hastanın hareketlendirilebilmesi. Ameliyat masasından kalktıktan itibaren hastanın ağrısı geçiyor. Hasta bağırıp çığlık atarak yattığı ameliyat masasından yürüyerek ayrılıyor. Bu, kazalara bağlı oluşan kırıklarda da uygulanabilir bir yöntem" dedi.

HASTA ACI ÇEKMİYOR

Kemik erimeli hastalara genellikle bir ay korse verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Altaş, "Bunun sebebi dondurulmuş kemiğin normalden daha sert olması ve komşu kemikleri kırma riskinin bulunması. Zaman içinde komşu kemikte ya da başka bir kemikte problem olursa, işlemi tekrar yapma şansımız var. Bu yöntem, sırta, bele ve bütün omurgalara uygulanabiliyor. İlacı hastayı rahatlatarak verdiğimiz için çok fazla acı çekilmiyor" diye konuştu.

SEDYEDE GELDİ, YÜRÜYEREK GİTTİ

Antalya'da yaklaşık 2,5 aydır kasılma ve acıları nedeniyle yürüyemez hale geldiğini söyleyen turizmci Arzu Varol (40), ağrılarının başladığı günden beri gittiği doktorlarından şifa bulamayınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek Doç. Dr. Murat Altaş ile tanıştığını, doktorunun gerekli muayene ve araştırmaları yaptıktan sonra operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Arzu Varol, "Çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Taburcu olmayı bekliyorum. Yatarak geldiğim hastaneden yürüyerek evime gideceğim" dedi.

KEMİK ÇÖKMESİNE KEMİK ÇİMENTOSU

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Altaş ise şöyle konuştu:

"Hastamız şiddetli bel ağrıları şikayetiyle birçok merkeze başvurmuş. Bize geldiğinde tetkiklerini yaptırdı. Hastaya daha çok enfeksiyon şüphesiyle yaklaşılmış. Fakat enfeksiyon parametreleri negatif çıkıyordu. Hastamız 40 yaşında, ileri tetkiklerimiz neticesinde kemikte dejenerasyon tespit ettik. Dejenerasyona bağlı kemikte çökmeler tespit ettik. Kemik çimentosu uygulaması yaptık, hastamızı bir gün içinde ayağa kaldırdık. Ağrılarından kurtardık. Bu hastalığı biz daha çok menopozlu kadınlarda görüyoruz. Menopoz ile birlikte kemik erimeleri ciddi bir şekilde artıyor. Buna bağlı kırıklar oluşuyor. Hastamıza tek bir iğne ile girip kemiğin içerisine çimento uygulamasını yaptık. Böylelikle kemik ağrısını enjeksiyonla azaltmak olarak tanımlayabiliriz bu ameliyatları. Türkiye'de kemik erimesi hastalığı ciddi boyutlarda görülüyor. Uygun tedaviyi alamıyorlar. O yüzden bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyorum. Çözüm yolu olarak da kemik çimentosu uygulaması yapıyoruz."

BEL VE SIRT BÖLGESİ KEMİKLERİNE

Çimento uygulamasının, bilinen çimentodan ayrılması gerektiğini de ifade eden Doç. Dr. Altaş, "Kemiğin yerini tutan, çökmesini engelleyen yaklaşık 3-4 dakika içerisinde donan materyaller kullanıyoruz. Kemiğin içerisine enjekte ediyoruz. Daha sıklıkla bel ve sırt bölgesinde yer alan kemiklere bu uygulamayı yapıyoruz. Hastamızın da bel bölgesine müdahale ettik" diye konuştu.

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