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Bel ağrısına çözümü böyle buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 07:30 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan ziraat mühendisi Serdar Şahin, 2018 yılında başlayan bel ve sırt ağrılarını dindirmek için harekete geçti. Sonlanmayan bel ağrılarına iyi geldiği öne sürülen ve ilki 700 yıl önce yapılan sandalyeden üreen Şahin, sandalyenin patentini de alarak seri üretimini başlattı.

Ağrılarına iyi geldiğini söylediği sandalye, Hernia Lumber ismiyle biliniyor. Kadın bir arkeolog tarafından Endonezya'da keşfedilen sandalye 10 kilo ağırlğa sahip. Şahin, patentini aldığı sandalyede 20 dakika oturduktan sonra ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

Bel ağrısı çekince 700 yıllık sandalye üretti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı Serdar Şahin, yaptığı araştırmada bel ve sırt ağrısına iyi geldiği öne sürülen 700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılan sandalyeyi yeniden üretti. Şahin, ağrılarına iyi geldiğini söylediği sandalyenin patentini alıp, seri üretime başladı.
Mobilyacılık yapan emekli ziraat mühendisi Serdar Şahin, 2018 yılında bel ağrısı çekmeye başladı. Bu süreçte internette araştırma yapan Şahin, bir arkeologun paylaşımlarında gördüğü Endonezya'da 700 yıl önce yapılan ve oturma pozisyonu sayesinde bel ağrısını iyi geldiği iddia edilen ‘Hernia Lumber’ ismi verilen sandalyeyi buldu.
Serdar Şahin, “Yaklaşık 700 yıl öncesine ait ‘Hernia Lumber’ isimli sandalye, kadın bir arkeolog tarafından Endonezya'da keşfediliyor. Araştırma yaparken bu sandalyeyi bulup, yeniden ürettik. Ben kullandım, bel ve sırt ağrılarıma iyi geldi. Kanımca oturma pozisyonu, ağrıları gideriyor. Yapımı ve kullanımı basit olan bir sandalye, iki parçadan oluşuyor” dedi.
Sandalyenin patentini alıp, ortağı Önder Torun ile seri üretime başladıklarını belirten Şahin, şunları söyledi:
“10 kilo ağırlığında, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir sandalye. Tamamen organik olup, yaklaşık 400 liraya satıyoruz. Her akşam televizyonun karşısında 20 dakika oturduktan sonra, sabaha kadar yatağımda rahat bir uyku çekiyorum”
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Anahtar Kelimeler:
bel ağrısı Sandalye

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