Bel bölgesinde omurilik daralmasında ameliyat seçenekleri nelerdir?

Omurilik daralması genel olarak bel ve boyun bölgesinde görülür. Bel bölgesinde görülen omurilik rahatsızlığı, yavaş ilerleyen bir rahatsızlık olarak kabul edilir. Bu nedenle hastalar bu rahatsızlığı hemen fark etmekte zorlanırlar.

İlerlediğinde ise yaşam kalitesinde önemli ölçüde düşürür. Hastalık fark edildiğinde ise omurilik kanalı daralmış ve sinir kökleri sıkışmış durumda olur.

Bu rahatsızlığın en sık görülen belirtisi özellikle uzun mesafe yürüyüşlerinden sonra ortaya çıkan kramplardır. Bu rahatsızlık ortaya çıktığında hastalar omurilik kanalını daha da genişletmek ve rahat etmek için öne eğilerek yürürler.

TEDAVİ VE AMELİYAT SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Hastalığın başlangıç evrelerinde yatak istirahati, ilaç tedavisi, fizik tedavi ya da spinal enjeksiyonlar gibi önleyici tedavi yöntemleri uygulanır.

İlaç tedavisinde kullanılacak olan ağrı kesiciler, hastalığın durumuna göre değişiklik gösterir. Doz ayarlaması da kullanılacak olan ağrı kesicinin türüne göre belirlenir. Hastalığın ilerlediği ve yardımcı tedavi yöntemlerinin herhangi bir etkisi bulunmadığı durumlarda ise cerrahi müdahale kaçınılmazdır.