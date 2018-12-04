Bel bölgesinde omurilik daralmasında ameliyat seçenekleri nelerdir?

Omurilik daralması genel olarak bel ve boyun bölgesinde görülür. Bel bölgesinde görülen omurilik rahatsızlığı, yavaş ilerleyen bir rahatsızlık olarak kabul edilir. Bu nedenle hastalar bu rahatsızlığı hemen fark etmekte zorlanırlar.
İlerlediğinde ise yaşam kalitesinde önemli ölçüde düşürür. Hastalık fark edildiğinde ise omurilik kanalı daralmış ve sinir kökleri sıkışmış durumda olur.
Bu rahatsızlığın en sık görülen belirtisi özellikle uzun mesafe yürüyüşlerinden sonra ortaya çıkan kramplardır. Bu rahatsızlık ortaya çıktığında hastalar omurilik kanalını daha da genişletmek ve rahat etmek için öne eğilerek yürürler.
TEDAVİ VE AMELİYAT SEÇENEKLERİ NELERDİR?
Hastalığın başlangıç evrelerinde yatak istirahati, ilaç tedavisi, fizik tedavi ya da spinal enjeksiyonlar gibi önleyici tedavi yöntemleri uygulanır.
İlaç tedavisinde kullanılacak olan ağrı kesiciler, hastalığın durumuna göre değişiklik gösterir. Doz ayarlaması da kullanılacak olan ağrı kesicinin türüne göre belirlenir. Hastalığın ilerlediği ve yardımcı tedavi yöntemlerinin herhangi bir etkisi bulunmadığı durumlarda ise cerrahi müdahale kaçınılmazdır.
Cerrahi müdahale yapılmadığı takdirde hastaların günlük aktiviteleri çok kısıtlanır. Bacaklarda oluşan kramplar ve kuvvet kayıpları hastaların günlük yaşamını olumsuz etkiler. Bel bölgesinde görülen omurilik daralması için uygulanan cerrahi müdahaleler gelişen tıp teknikleri sayesinde başarılı ve konforlu şekilde gerçekleştirilir.
Hastada görülen rahatsızlığın durumuna göre uygulanacak yöntem değişiklik gösterir. Cerrahi operasyonla omuriliğin arka bölgesindeki baskı yapan bölümlerin alınması tedavi seçenekleri arasında yer alır.
Bunun yanında yine omuriliğin arka bölgesinde çok daha büyük bir operasyona gidilerek omuriliğin arka bölgesinde parça alınabilir. Bu sayede sinir köklerinin rahatlatılmasıyla birlikte omurilik kanalının rahatlatılması amaçlanır. Halk arasında platin takılması olarak da bilinen ve omurganın kaymamasını sağlayan fizyon tedavisi de operasyon seçenekleri arasında yer alır.
CERRAHİ OPERASYON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ
Gelişen teknoloji ve artan mikro cerrahi tecrübe ile artık gerçekleşen cerrahi operasyon sonrası hastaların hastanede yatma süreçleri 1 ile 2 gün arasında değişiklik gösterir.
İlk günden itibaren hastalar temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmekte, yürüyüşlerini yapabilmektelerdir. Bir hafta gibi kısa bir periyot içinde de işlerine dönebilirler.
Tabi ki hastalar aynı zamanda fiziksel aktivitelerine dikkat etmeli ve kendilerini çok fazla zorlamamalıdır. Operasyon sonrasında özellikle omurga üzerine yük bindirecek hareketlerden kaçınmak gerekir.
Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
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