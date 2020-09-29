HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bel fıtığı belirtilerine dikkat! Bunları yaşıyorsanız tedavi için doktora gidin

Bel fıtığı belirtilerine dikkat! Bunları yaşıyorsanız tedavi için doktora gidin

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Bel fıtığı ile ilgili uyarıda bulunan Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, hastalığın kişinin günlük hayatını fazlaca etkileyebileceğini söyledi. Opr. Dr. Genç, bacağa yayılan ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma gibi belirtilerle kendini gösteren bel fıtığının tedavisi için geç kalınmadan doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bel fıtığı belirtilerine dikkat! Bunları yaşıyorsanız tedavi için doktora gidin

Bel fıtığında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgu yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Tedavinin hangi süreçte ilerleyeceği hastanın durumuna göre karar verilmektedir. Kişi mutlaka korkuya kapılmadan bir uzman doktora başvurup tedavi sürecini başlatması gerekmektedir" diye konuştu.

ANİ HAREKET, AĞIR KALDIRMA

Bel fıtığı hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel fıtığı toplumda yaygın olarak görülen günlük iş hayatına katılımını olumsuz yönde etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Ani hareket etme, ağır kaldırma ya da yanlış bir hareket sonrası aşırı yüklenme sonrası meydana gelir. Bel fıtığında zamanında tanı konularak uygun tedavinin yapılması gerekmektedir. Bel ağrısı, bacağa doğru yapılan ağrısı olan ve bu ağrı özellikle artarak devam ediyor ise istirahatle geçmiyor ise ateş yüksekliği kilo kaybı ve gece terlemesi gibi şikayetler varsa mutlaka erken dönemde doktora başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK

Dr. Genç şöyle devam etti: “Bel ağrısı, belimizi oluşturan anatomik yapılardan etrafındaki kas ve eklem yapılarından geçici ya da kalıcı hasarlarına bağlı olarak oluşan bir durumdur. Eğer bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma gibi şikâyetler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bel fıtığında ameliyatsız tedavi olduğu gibi çok acil bir durum da cerrahi operasyon gerektiren durumlar da vardır. Cerrahi operasyondaki amaç sinir dokusu üzerindeki baskıyı bir an önce kaldırarak sinir dokusu üzerinde kalıcı hasar oluşmadan sinir dokusunu kurtararak hastanın ağrılardan kurtulmasına ve günlük hayatına geri dönmesini sağlamaktır.”

'BİR DAHA OLMAZ' DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Bel fıtığı ameliyatı olan kişilerin günlük hayatlarında önemli düzenlemeler yapmak zorunda olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Eyüp Genç, “Fazla kiloları varsa kurtulmalı, bel ve karın kaslarını güçlendirerek omurlara destek olmak gerekmektedir. Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası şikayetler devam edebilmektedir. Bunun en büyük sebebi kişinin az önce dediğimiz hareketleri yapması, hayatındaki düzenlemeleri yapmamasıdır. Burada önemli olan kişinin kendisini korumasıdır. Ben tedavi oldum bir daha bu ağrılar olmaz gibi düşünce yanlış olacaktır. Bunun dışında ise zamanında tedavi edilmeyen bel fıtıkları da farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabileceğini de unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Diyet yaparken bu hatalara sakın düşmeyin! Diyet yaparken bu hatalara sakın düşmeyin!
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Günlerdir herkes onu konuşuyor! Her şeyi itiraf etti
Günlerdir herkes onu konuşuyor! Her şeyi itiraf etti
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Bünyamin Sürmeli: Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek
Bünyamin Sürmeli: Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torasik kanser tedavisinde immüno-onkoloji mucizesi!
O hastalara immüno-onkoloji müjdesi
Kalbi korumak mümkün! İşte yapmanız gerekenler
Kalbi korumak mümkün! İşte yapmanız gerekenler
Diyet yaparken bu hatalara sakın düşmeyin! İşte en sık yapılan 8 hata
Diyet yaparken bu hatalara sakın düşmeyin!
Düzgün dişler için tek çare tel tedavisi değil!
Tel takmadan düzgün dişlere sahip olmak mümkün mü?
Uzmanlardan miyom uyarısı! 6 önemli sağlık sorununa yol açıyor
Uzmanlardan miyom uyarısı! İşte yol açtığı o 6 sağlık sorunu
Doğru egzersiz ve beslenme iş hayatına da etki ediyor! İşte başarının sırrı
Doğru egzersiz ve beslenme iş hayatında da başarı getiriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.