Bel fıtığı belirtilerine dikkat! Bunları yaşıyorsanız tedavi için doktora gidin

Bel fıtığında erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgu yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Tedavinin hangi süreçte ilerleyeceği hastanın durumuna göre karar verilmektedir. Kişi mutlaka korkuya kapılmadan bir uzman doktora başvurup tedavi sürecini başlatması gerekmektedir" diye konuştu.

ANİ HAREKET, AĞIR KALDIRMA

Bel fıtığı hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Eyüp Genç, "Bel fıtığı toplumda yaygın olarak görülen günlük iş hayatına katılımını olumsuz yönde etkileyen önemli bir rahatsızlıktır. Ani hareket etme, ağır kaldırma ya da yanlış bir hareket sonrası aşırı yüklenme sonrası meydana gelir. Bel fıtığında zamanında tanı konularak uygun tedavinin yapılması gerekmektedir. Bel ağrısı, bacağa doğru yapılan ağrısı olan ve bu ağrı özellikle artarak devam ediyor ise istirahatle geçmiyor ise ateş yüksekliği kilo kaybı ve gece terlemesi gibi şikayetler varsa mutlaka erken dönemde doktora başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK

Dr. Genç şöyle devam etti: “Bel ağrısı, belimizi oluşturan anatomik yapılardan etrafındaki kas ve eklem yapılarından geçici ya da kalıcı hasarlarına bağlı olarak oluşan bir durumdur. Eğer bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, kuvvet kaybı, uyuşma gibi şikâyetler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.